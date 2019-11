Avslöjar: Fifas rapport visar – hot från ÖFK fick Ghoddos att säga upp kontraktet med Huesca

Turerna kring Saman Ghoddos var många under augusti 2018. Transfercirkusen tog fart när Ghoddos fanns med på en bild publicerad av den spanske agenten Quique Pina som föreställde den dåvarande ÖFK-stjärnan vid ett bord med papper framför sig och penna i sin hand. Både ÖFK och Ghoddos tillbakavisade uppgifter om att en övergång till den spanska klubben Huesca skulle vara aktuell. Kort därpå kom rykten om att de franska klubbarna Rennes och Amiens var med i dragkampen. ÖFK gick först ut med att Ghoddos var klar för Rennes, men det hela slutade med att Amiens blev Ghoddos nya klubbadress.

Huesca anmälde ärendet till Fifa och i slutet av augusti i år meddelades domen mot Saman Ghoddos och ÖFK från Fifas Dispute Resolution Chamber, som är internationella fotbollsförbundets instans för tvistlösning. Utöver ett bötesbelopp på 4 miljoner euro blev Ghoddos även avstängd från spel i fyra månader. ÖFK dömdes till att bli solidariskt betalningsansvariga samtidigt som klubben fick ett förbud att registrera nya spelare under kommande två transferfönster.

Sporten har nu tagit del av underlaget till beslutet i ett dokument som är daterat 14 juni 2019.

Där framgår bland annat att ÖFK var medvetna om att Saman Ghoddos skrivit på ett kontrakt med den spanska klubben Huesca. ÖFK bad därför Ghoddos att komma tillbaka till Sverige och när han väl kom tillbaka, försökte ÖFK övertala spelaren att kontraktet med Huesca var ogiltigt.

ÖFK ska, enligt Ghoddos ha ”hotat att behålla honom över nästa säsong och tacka nej till alla övriga bud om han inte skrev på en uppsägning av avtalet”.

Mot sin vilja skrev Ghoddos då på det avtal som hävde övergången. Han menar själv att hans önskan var att spela för Huesca men att han blev manipulerad av ÖFK.

I beslutet har Fifa tagit upp hotet från ÖFK mot Saman Ghoddos, något som övertygade Fifa om att Östersunds FK var direkt inblandade i Ghoddos beslut att säga upp kontraktet.

Samtidigt menar Fifa att det inte funnits något påskrivet avtal, men att ÖFK däremot har accepterat transferavtalet på 3 000 000 euro via ett mail, som finns citerat i beslutet. Där skriver företrädare för ÖFK att ”the offer is ok; can you draft an agreement contract?”.

I kontraktet som Ghoddos skrev på med Huesca, finns en klausul som säger att i fall något kontraktsbrott sker, ska det innebära ett bötesbelopp på 40 000 000 euro. En summa som Fifa i beslutet ansåg vara överdimensionerad och som därför inte togs med i domen. Fifa ansåg att Ghoddos övergångssumma på 4 000 000 euro till Amiens skulle vara ett rimligt bötesbelopp och att Östersunds FK är solidariskt ansvarig att betala boten.

I övrigt går det att läsa i beslutet att Huesca hade kontakt med den franska klubben Rennes, som Ghoddos var en hårsmån att skriva på för. Rennes ska då ha meddelat Huesca att de drar sig ur en eventuell affär på grund av tvisten mellan spelaren och den spanska klubben.

I leave this with you, Rennes is out.

I beslutet lade Fifa stor vikt i att Saman Ghoddos hade som avsikt att skriva på för klubben när han besökte Huesca. Spelaren skrev dessutom på en registrering till det spanska fotbollförbundet, RFEF i samband med besöket.

Östersunds FK och Saman Ghoddos har överklagat beslutet till Cas och ÖFK har nyligen lämnat in kompletteringar i fallet. Enligt ÖFK kan det ta upp emot ett år innan Cas kan meddela sitt slutgiltiga besked.