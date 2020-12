Azrafshan efter dystra sviten i avslutningen: ”Vi har svårt att tävla”

Redan efter några minuter av matchen släppte Aly Keita ner bollen på marken och plockade upp den igen. Indirekt frispark dömd och 1–0 för Malmö genom Anders Christiansen. Bara anfallet efter gjorde MFF tvåan. En ny mardrömsstart för ÖFK.

– Det är tufft. Inte minst mot Malmö, säger Amir Azrafshan.

Sedan fortsatte på samma inslagna väg. Malmö spelade ut ÖFK under de första 45 minuterna.

– Vi har en tuff första halvlek där vi har svårt att tävla mot vilket lag som helst i den serien, om man släpper in så billiga mål. Då är det svårt att ge sig själv en rättvis chans.

4–0 var ställningen efter 45 minuter. Anders Christiansen blev tvåmålsskytt efter en straff och den indirekta frisparken, Isaac Kiese Thelin tåade in ett och Eric Larsson gjorde det fjärde målet.

– I halvtid pratade vi om att göra det hårda jobbet som behövs och grabbarna jobbar hårt. Även om Malmö har mycket boll, säger Amir Azrafshan.

Andra halvlek blev mållös. Och ÖFK avslutade den allsvenska säsongen med tre raka storförluster.

– På samma sätt som vi har presterat bra under en period, så har vi underpresterat under en period. Även om vi jobbat på specifika delar i spelet som vi vill utveckla så ska det inte vara så enkelt att göra mål på oss. Vi har varit otroligt bra på att försvara vårt mål under hela året. Det ska inte vara på bekostnad av det för att utvecklas, säger Amir Azrafshan.

Motivationen är också en faktor.

– Vi har haft kniven mot strupen. Det har varit mycket prat om det, men även klubbens överlevnad. Med Ghoddos-domen också. Det är klart att det blir något form av vakuum i föreningen. Det är svårt att ladda om. När ens mål är enbart att klara kontraktet, säger ÖFK:s tränare.

Veckan har varit tuff för alla inom Östersunds FK. Den tragiska olyckan där Robert Sundqvist gick bort har påverkat laget som bar sorgband under matchen och innan avspark var det en tyst minut.

– Det har varit låg stämning. Det har påverkat oss, vi har jobbat nära Robert, säger Amir Azrafshan.

Nu väntar några veckors ledighet.

– Det känns väldigt bra. Både för ledarstaben och spelarna. För nu har vi fått varit med om både motgångar och framgångar. Vi har lärt oss vad som fungerar bra och vad som är styrkan i vår familj, säger Amir Azrafshan och fortsätter:

– Det ska bli kul att jobba med laget från dag ett, när vi är tillbaka i januari.