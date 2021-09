Barnmorskorna på Östersunds sjukhus larmar om personalflykt – vädjar i brev till ledningen: ”Mycket stor oro”

ÖP har tagit del av det dokument som skickades till cheferna, och i det beskrivs en situation där barnmorskor sedan en tid tillbaka sökt sig bort från sjukhuset.

”Vi barnmorskor upplever att det pågår en personalflykt från kvinnokliniken. Vi känner en mycket stor oro för kompetensförlust och bemanningsproblematik, samt ökning av de arbetsmiljöproblem som vi redan upplever” står det till exempel i skrivelsen, och vidare:

”Sedan en tid tillbaka har flertalet barnmorskor sökt sig bort från kvinnokliniken. De har bland annat sökt sig till MVC, de har flyttat för att få bättre arbetsmiljö på annan klinik, samt att de sökt sig till andra yrken”

Anställda ska ha gått in i utmattningsdepression och anledningen sägs vara arbetstiderna samt ett förändrat arbetssätt som inneburit en ökad belastning. Under sommaren ska det för 45 arbetspass akut ha sökts efter en barnmorska som kunnat gå in och jobba, trots att flera av de anställda redan tagit på sig extrapass.

”Det har då alltså saknats bemanning, och barnmorskor har tagit på sig extrapass, eller så har kliniken jobbat underbemannat” står det i brevet.

Barnmorskorna efterlyser nu ett flertal åtgärder, och det snabbt. Bland annat att ingångslönen höjs och att löneutvecklingen förbättras. Detta för att göra arbetsplatsen mer attraktiv så att man lättare kan rekrytera mer personal.

De vill även se individanpassade lösningar för att kunna hålla kvar viktig kompetens, samt att enhetschefer som hoppar in extra utanför planerad arbetstid för att jobba kliniskt ska få lön för den mödan. Enligt skrivelsen får de i dag enbart möjlighet till flextid vid dessa tillfällen.

I måndags hölls ett möte mellan barnmorskorna och ledningen. Ett möte som regionens hälso- och sjukvårdsdirektör Maria Söderkvist tog initiativ till. Hon säger att problemen med att rekrytera barnmorskor är ett välkänt nationellt sådant.

– Det här är en fråga som jag och områdeschefen Irene Hoglert har brottats med under lång tid. Vi vidtog flera åtgärder under våren för att åtminstone långsiktigt säkerställa kompetensförsörjningen, säger Maria Söderkvist, som ändå ville träffa författarna till brevet för att höra deras synpunkter.

Måndagens möte upplevde hon som bra och konstruktivt, och hon säger att ledningen kommer att fortsätta följa frågan.

– Vi har ändå haft bättre förutsättningar än våra grannregioner som har hyrbarnmorskor inne. Dit har inte vi kommit, och jag hoppas att vi inte ska komma dit heller.

Regionen har köpt in utbildningsplatser för att vidareutbilda barnmorskor och för att på så sätt kunna säkerställa kompetensförsörjningen långsiktigt. Maria Söderkvist säger att det nu till stor del är upp till områdes- och enhetscheferna att se över vilka möjligheter som finns att tillmötesgå barnmorskornas krav.

– Höjda ingångslöner är en avtalsfråga där det förs förhandlingar både nationellt och regionalt. Så vi får invänta nästa års lönerevisioner så får vi se vad som händer då.