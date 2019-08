Bärplockare lockas till Västjämtland – upprörda röster bland markägare: "De sopar ju rent allting"

Tillgången på hjortron har lockat en ström av kommersiellt ordnade bärplockare till västra delarna av Åre kommun. Något som stegrade under helgen då bärplockare kopplade till flera olika bärföretag samlades i området längst E14 mellan Duved och Storlien. Ett 40-tal av bilarna tillhör Hagalunds Invest AB, ett systerföretag till råvaruleverantören Ransäters Invest AB som i sin tur hyr in bärplockare från thailändska bemanningsföretaget STAT. Och de thailändska bärplockarna har väckt reaktioner hos markägare i området, inte minst när det framgick att flertalet bärplockare sov i- eller i anslutning till sina bilar.

En av markägarna som reagerat är Stefan Wänseth från Storlien.

– Först och främst arbetsförhållandena, hur kul är det att sitta under en presenning här uppe på nätterna. Mygg till förbannelse, ingenstans att tvätta sig, ingenstans att gå på toaletten. Det finns ingenting, säger han.

Ransäters Invest AB skriver på sin hemsida att de har som målsättning att erbjuda boenden, mat och fordon av hög kvalitet. Något som Stefan Wänseth inte tycker stämmer överens med vad han själv har sett under helgen.

– De skriver att de fixar ett riktigt boende åt dem. Javisst, men de ligger under en presenning. Och ligger i bilarna och sover, säger han.

Organiserad bärplockning är tillåtet enligt allemansrätten, så länge det sker utan annan skada eller andra besvär för markägare än att bären plockas. Men att det kommer så många bärplockare på en och samma gång ser Stefan Wänseth som ett problem.

– Problematiken är mängden med folk. De sopar ju rent allting. Och så gör de läger, säger han.

Är det inte bra att bären plockas?

– Ja det är det, men det är också en grej att turisterna ska vara här och plocka bär. Inte att någon ska tjäna pengar på det, säger Stefan Wänseth.

Markus Göransson från Duved visar vart han har hittat skräp och en eldstad i närheten av bilar märkta med HIAB (Hagalunds Invest AB).

– Jag märkte av bärplockare i området under torsdagen sen har jag sett att det eskalerat. Då for jag runt och tittade lite på mark som vi arrenderar för jakt, säger Markus Göransson.

– De har eldat och skräpat ner. Plastpåsar, matrester och skithuspapper. Och viss åverkan på skog för att ta sig fram, fortsätter han.

På skogsvägen ligger toapapper i buskarna och fimpar på marken tillsammans med diverse plastskräp. Dock har Markus Göransson inte sett vem det är som har skräpat ner, då det var tomt på platsen när han kom dit.

– Jag tycker att det är en skamlös rovdrift på allemansrätten, att de får hålla på på det här viset. Katastrof, säger han.

Sylve Björkman är grundare och pr-ansvarig på Ransäters Invest AB. Bärföretaget hyr in bärplockare via det thailändska bemanningsföretaget STAT och har lön via kollektivavtal med Kommunal. I år är det 1206 personer som plockar bär åt företaget. Exakt hur många av dem som rört sig i västra Jämtland under helgen kan Sylve Björkman inte svara på. Däremot vet han att det rör sig runt 35-40 bilar som tillhör HIAB, samt att det även är bärplockare från fyra andra bemanningsföretag i området. Han är också medveten om att bärplockare har övernattat i sina bilar.

– Ja det har varit det, men de har fått order att åka hem idag. De som vill vara kvar och plocka bär har fått göra det idag, säger han.

Ransäters Invest AB har boenden till sina bärplockare kopplade till depåer runt om i landet i bland annat Branäs, Älvdalen och Munkfors. Men att företaget ska ha skickat bärplockare till Jämtland stämmer inte enligt Sylve Björkman. Istället handlar det om ett rykte som spred sig mellan bärplockarna.

– Någon har funnit ut att det finns mycket hjortron i området, och därför blev det att många åkte dit, säger han.

Han vill dock vara tydlig med att andra företag är på plats i området.

– Idag finns det polska bärplockare, det finns bulgarer, det finns rumäner och när det gäller thailändska bärplockare så är vi fem företag som är representerade och har plockat hjortron i markerna.

En anledning kan även vara årets tillgång på blåbär. Bären, som borde vara mitt i högsäsong har åkt på problem då plantorna tappar sina bärkart innan de hunnit mogna.

– Det har blivit något fel som beror på torkan förra året. Blåbärsskörden blev mindre än normalt, säger Sylve Björkman.

Samtidigt är kilopriset för hjortron betydligt högre än för blåbär, vilket gör att bärplockarna kan tjäna mer pengar på hjortronen. Men att så många tagit sig till västra delarna av Jämtland kom tydligen som en chock.

– Jag som företagsledare, med flera, blev överraskade. Vi såg att de inte kom hem på natten, säger Sylve Björkman.

– Jag vet att de legat över i bilarna, men det är inte bara vårat bolag som gjort det. De har de gjort hos alla företag för det är långa avstånd och det finns ingen depå i närheten utan det är 25-30 mil till närmaste. Det är naturligtvis inte bra, fortsätter han.

Varför fick bärplockarna inte bo på till exempel vandrarhem i närheten?

– Jo, men det här kom som en bomb för oss också. Jag trodde att det var sex till sju bilar som var där och plockade bär, tills det sa pang och så kom det inte hem folk. Vi har inte styrt dem dit för plockning, jag hade ingen aning om att det skulle bli så mycket hjortron där. Det är en thailändare själv som åkt och funnit och sen har det spritt sig och det har gått med blixtens hastighet, säger Sylve Björkman.

Att det blivit nedskräpning i samband med bärplockarnas övernattningar vill inte Ransäters Invest AB ta på sig.

– Vi går ut med information, med handböcker, så att de ska veta precis vad som gäller. De vet om allemansrätten, att de har rätt att plocka bär. Men att de inte har rätt att åka in på en privat väg, säger Sylve Björkman.

Men att bärplockarna kommit till området mellan Duved och Storlien på eget bevåg tror inte markägaren Stefan Wänseth på.

– Omöjligt, inte är det någon från Thailand som får för sig att åka till Enafors. Någon skickar dem dit där det finns bär här, säger han.