Bennerman är bäst av alla: "Jag älskade att spela och det tror jag syntes på mig"

46-åringen har numera svenskt medborgarskap och bor sedan många år tillbaka på Frösön. Han och hustrun Veronica driver ett blomsterföretag i Östersund – men kanske inte så länge till.

Familjen, där även sonen Trai ingår, planerar för en flytt till New York,

– Vi vill börja ett nytt kapitel, säger Doremus, som dock inte vet när flytten blir av.

Först måste blomsteraffären säljas och det har visat vara en svår uppgift.

Är det frustrerande att en försäljning måste till för att det ska bli en flytt?

– Nej, jag kan inte vara orolig över något jag inte kan påverka.

Det finns flera orsaker till att familjen vill lämna Jämtland. Doremus vill komma närmare sina rötter och ett annat klimat (det är ingen hemlighet att han ogillar de långa vintrarna). Men han vill också ta upp basketen igen.

– Det är en dröm jag har, att bli involverad i basket, som tränare.

Förstaplatsen på 50-bästalistan var given. Ingen kunde hota "D",

– Det är kul, men listor är omöjliga att göra. Men om det finns någon lista som handlar om vem som gillat att spela basket mest av alla, då skulle jag nog ligga i topp.

– Jag njöt av att spela. Utanför planen var jag inte så talför, men på planen pratade jag hela tiden.

Var basket ditt sätt att uttrycka dig?

– Kanske. Jag var i alla fall extremt trygg på planen. Jag såg matchen som ett schackspel och försökte hitta svagheter hos motståndarna.

Hur mycket tittar du tillbaka till tiden i Jämtland Basket?

– Jag brukar inte titta tillbaka. Det var bara ett stopp på vägen. Jag har ju spelat på så många platser.

Har du något speciellt minne från Jämtland Basket?

– Nej. Jag kommer inte ihåg matcherna. Däremot minns jag alla omklädningsrum och alla medspelare. För mig var det viktigt med relationerna med mina lagkompisar. Vi var som bröder.

Många undrar hur du kunde välja Jämtland när du jagades av NBA-klubbar?

– Jag valde inte Jämtland f-ö-r-e NBA. Jag hade fem-sex provspel där, men fick inget kontrakt. Jag trodde att jag hade chans i Golden State, tills jag insåg att jag och två andra provspelare bara var sparringpartners till Tim Hardaway, som precis var tillbaka från skada.

– Jag kände John Dieckelman och eftersom jag inte hade något jobb och han erbjöd mig ett i Jämtland, tog jag det.

Är det frustrerande att du aldrig fick chansen i NBA?

– Nej. Det var ett mål och jag försökte maximera mig själv, men jag var inte tillräckligt bra. Samtidigt insåg jag vilken otrolig fysisk nivå det är i NBA.

Doremus är nöjd över att ha spelat mot topplag i Europa och mött tidigare NBA-spelare.

– Jag uppskattar att folk njöt av mitt spel. Om de gillade det hälften så mycket som jag gillade att spela, då är jag nöjd. Jag älskade att spela och det tror jag syntes på mig.

Bakom Bennerman var det svårare att gradera alla spelare. Målfoto skiljde Gerry Besselink, Chris Watson, Bo Heiden och Chris Redding. Ja, det känns nästan som ett "helgerån" att placera någon före de andra.

Kanadensiske centern Gerry Besselink blir tvåa. Han är en av tidernas bästa spelare i Basketligan, alla kategorier. Landslagsman i Kanada och kanske inte så långt ifrån NBA när han var ett ungt stjärnskott.

1970-talets största stjärna var Chris Redding. Han kom från anrika Duke, den skola som kanske har levererat flest spelare till NBA. Redding var dessutom toppscorer i tre av fyra år.

I dag hade det varit omöjligt att rekrytera en sådan stjärna till Sverige, men KFUM Östersund lyckades fånga in honom sedan han imponerat för ett amerikanskt uppvisningslag som gästade staden.

– Chris var en fantastisk spelare och en fantastisk människa. Han hade en vinnarskalle som ingen annan, menar lagkompisen Hasse Lindqvist.

Med Redding i laget blev Jämtland att räkna med. Man vann till exempel borta mot Gammelstad (som senare blev Plannja) i en match som avgjordes i slutsekunderna. Redding var iskall från strafflinjen.

– Vi fick publiken emot oss eftersom Chris hade skickat två Gammelstadsspelare i golvet. Han tog en retur och svängde runt med armarna. Det träffade två spelare, bland annat Glenn Jakobsson och det blev vild palaver. När Chris skulle skjuta två straffar var det ett fruktansvärt oväsen från publiken. Men han satte båda, berättar Lindqvist.

Två av topplistans spelare värvades av Mathias Eckhoff; Andrew Mitchell och Tyrone Levett. Eckhoff, som är känd som lite av en "schackspelande coach", förklarar varför han valde blott en 193 centimeter lång spelare som power forward.

– Många tyckte att vi skulle värva en större spelare, men vi gick på en en allsidig, snabb och superstark komboforward. "Ty" var en mardröm att matcha upp för motståndarna och han kunde även spela försvar på mindre spelare, förklarar Eckhoff.

Levett gav Jämtland många fördelar och han blev också en skräckhistoria för jättar som Joakim Kjellbom. Levetts multiegenskaper banade väg en säsong där Jämtland pressade Norrköping i SM-kvartsfinalen.

– "Ty" var en spelare som alltid tränade stenhårt vilket passade oss eftersom vi ville förändra vår träningskultur. Han gjorde allt vi bad om och var även en suverän person, säger Eckhoff.

Här är topp 10-listan:

1. Doremus Bennerman. 1995–97, 07/08. Hade en sagolik karriär på Siena College. Var en av hela konferensens bästa spelare. Sjua i poängligan det sista året (26 poäng i snitt). Inbjuden till provspel hos bland annat Golden State Warriors, Indiana Pacers och New Jersey Nets. Blev närmast helgonförklarad under sina år i Jämtland, med en lyskraft som ingen annan. Gjorde 116 matcher och var aldrig (!) skadad. I 29 matcher gjorde han 35 poäng eller mer. Sprängde 50-poängsgränsen i fyra matcher. Utsågs till ligans MVP, bästa guard och årets artist. Avslutade karriären som proffs i Grekland, Italien och Spanien, innan han återvände till Jämtland 2007. Då hade dock färgen flagnat och Bennerman kastade in handduken innan säsongen var slut. Men det är bara en ovidkommande skönhetsfläck i en karriär som i övrigt saknar motstycke i svensk basket.

2. Gerry Besselink. 1993-95. En kanadensisk center med landslagsmeriter, som tidigt i karriären ryktades kunna nå NBA. Besselink kom till Jämtland som 30-åring i en dubbelvärvning med Bo Heiden. Värvningen blev en kolossal succé. Han kunde göra allt; ta returer, spela försvar, skjuta utifrån, skapa sitt eget skott. Var dessutom kung på det mentala området. Utsedd till ligans MVP under det första Jämtlandsåret. Med Besselink i laget hade Jämtland två mycket starka år med raka slutspel. Han snittade 26,3 samt 23,2 poäng. Spelade totalt tolv år som proffs. Följde med John Dieckelman till Södertälje och är nu boende i Finland, med sin finska fru Nina. Paret har tre barn, Maria, Mike och Max.

3. Chris Watson. 2001–03. Exceptionell på många sätt. Omåttligt populär, med enastående egenskaper i offensiven. En spelare som gjorde stor skillnad. Enormt explosiv vilket gjorde honom särklassig i en-mot-en-spelet. Vald till årets forward i ligan 2002/03. Lagkompisen Reda Bentebra får något varmt i hjärtat när vi talar om Watson: "Han var karismatisk och hade en fantastisk humor. Som spelare var han explosiv och stark och hade otroligt snabba händer, vilket gjorde att han stal många bollar". Hade en speciell dribblingsteknik. "Chris gick höger 97 procent av alla gånger, men vad spelade det för roll när försvaret inte hängde med", säger Reda och skrattar. " Jag förstod mig aldrig på hans skotteknik, men han satte sina skott på rent självförtroende". Avslutade karriären med spel i Israel, där han representerade flera toppklubbar och även vann ligan med Hapoel Holon. Gifte sig med israeliska Roni och fick en dotter. Blev också israelisk medborgare, vilket gjorde att han kunde representera Israel i två landskamper. Är numera skild från sin hustru och hemma i USA igen. Jobbar som chef på ett gym i White Plains, utanför New York.

4. Bo Heiden. 1993-95. Fick basket att se så enkelt ut. Heidens utvecklade spelsinne och förmåga att hitta rätt positioner var tillsammans det makalösa skyttet ett perfekt komplement till Besselinks mer kraftfulla insidespel. Kunde bli så där fantastiskt het i vissa matcher. Då gick han inte att stoppa. I nära en tredjedel (!) av matcherna sköt han 30 poäng eller mer. Ett speciellt minne är åttondelsfinalen mot M7, som Jämtland vann med 122-104. Besselink gjorde 42 och Heiden 36 poäng. Spelade alla 68 matcher under två säsonger, var aldrig skadad. Hans poängsnitt var fantastiskt; 22,4 respektive 26,0. Frispråkig utanför banan och inte rädd att säga sin mening i olika samhällsfrågor, till exempel om svensk skattepolitik. Värvades av Plannja och flyttade därefter till Göteborg, där han avslutade karriären. Har blivit kvar där och jobbar nu som lärare på universitetet.

5. Chris Redding. 1975–76. Den 206 centimeter store forwarden från anrika Duke debuterade på trettondagshelgen, 1975, i en cup mot storlaget Södertälje och finska Pantterit. På tre matcher sänkte han 20, 28 och 30 poäng. Gjorde sedan 40 poäng i seriepremiären mot Jokkmokk i näst högsta serien och när Sandåkern kom på besök, 25 januari, var basketfebern total. Matchen drog hela 1 425 åskådare. Redding var en magnifik spelare och en makalös skytt. "Det sägs att han bara missade ett enda straffkast när han var här" säger Hasse Lindqvist. Redding hade också en brutal vinnarinstinkt, vilket visade sig på såväl träning som på match. Den inställningen förändrade både spelare och ledare i laget. Ville göra ett tredje år med Jämtland, men fick inte för föräldrarna. De hade bestämt att han skulle utbilda sig till advokat och så blev det. Jobbar nu i Washington, där han specialiserat sig på mediafrågor och den digitala marknaden. Håller fortfarande kontakten med sina gamla lagkompisar och var häromåret tillbaka i Östersund för en mycket uppskattad återträff.

6. Darius Hargrove. 2010/11. Ibland slår blixten ned – som här. Jämtland behövde en ersättare till Benson Callier och när Jämtland i princip hade ersättaren klar, dök ett annat namn upp – Darius Hargrove. "Han hade spelat på ett division 2-college och kom just från en klubb i Cypern, där han inte hade så bra siffror. Men han var en två-trea, vilket passade oss eftersom vi hade Stian och Stefan" (Mjös och Hellgren), berättar coachen Henrik Johansson, som dock fick strida mot andra personer i klubben, som hellre ville ha en poänggörande PG. Johansson vann striden och tur var väl det. Hargrove visade sig besitta fantastiska egenskaper. Amerikanen började svagt, med fyra poäng mot Solna, men sen... 38 poäng mot Örebro, 42 poäng mot Solna, 37 mot LF, 40 respektive 35 mot Sundsvall. Ett poängsnitt på nära 22 per match och överlägsen vinnare av poängligan. "Darius var makalös. Han gjorde mycket poäng, men var också osjälvisk och spelade gärna fram sina lagkompisar", säger Henrik Johansson. Hade Jämtland haft ytterligare en poängkraft bredvid Mjös, Klaric och Salaam skulle det ha kunnat bli semifinalspel. Gick sedan vidare och spelade flera år i Rumänien. Har flyttat tillbaka till USA, där han nyss blivit pappa igen, dessutom till tvillingar.

7. Andrew Mitchell. 2004-06, 2007–09. En av de största i Jämtlandshistorien. Den lille mannen med det stora skottet och de kalla nerverna. Ingen älskade de stora matcherna som han. Ingen älskade att ta det sista avslutet som denne lirare. Ju mer det gällde, desto bättre blev han. Så blixtrande snabb och med en sån förmåga att komma till skott. Som bäst 2008/09 då han vann skytteligan och spelade otroliga 37,47 minuter per match. Spelade collegebasket med Kent State, som ett år chockade hela USA i NCAA, med att slå ut storlag som Oklahoma State, Alabama och Pittsburgh. Tog totalt tre SM-guld och spelade för Solna, Jämtland, Plannja och Norrköping. Är numera 39 år och bor enligt våra senaste uppgifter i Stockholm.

8. Barry Glanzer. 1987/88. Hade en briljant karriär på high school och college i South Dakota. Rankas fortfarande som en av dess bästa spelare genom tiderna. Hans första klubb i Sverige var Plannja, där han svarade för en fantastisk säsong. Då gjorde Jämtland det "omöjliga"; man lyckades övertyga Glanzer att byta till Östersund. En del i lockbetet var Jonte Karlsson, som anslöt från Södertälje i klubbhistoriens mest spektakulära dubbelvärvning. Det här skapade basketfeber i Östersund. Jämtland vann publikligan överlägset, med ett snitt på över 1 200 åskådare. Glanzer motsvarade alla förväntningar. Med sin enorma speed, split vision och förmåga att komma till avslut, snittade han hela 25,8 poäng i grundserien. Dessutom 20,7 i slutspelet. Glanzer bor numera i Louisville, Nebraska tillsammans med sin hustru Beth, där han jobbar som lärare. Paret har tre barn.

9) Tyrone Levett. 2008/09. Var ett jättelöfte som ung. Gick på Alabama State och provspelade för NBA-lagen Miami Heat och Detroit Pistons. Jämtlandscoachen Mathias Eckhoff såg hans fördelar och lyckades övertyga Levett att välja Sverige. Fungerade ypperligt ihop med Andrew Mitchell. De båda var etta respektive tvåa i poängligan. Med sina blott 193 centimeter hade han inte bara nackdelar i man-man-spelet mot större motståndare. Hans snabbhet gav honom utrymme till att "slå sina motståndare eller kliva utanför tresekunders och bomba i treor. Succésäsongen i Jämtland gjorde att LF öppnade plånboken och värvade honom. Har spelat i totalt 13 klubbar som proffs och är vid 38 års ålder fortfarande aktiv, nu i Kanada.

10. Boakai Lalugba. 2006/07. 2011-13. Efter fyra år på Bucknell College i USA började en proffskarriär som tog honom till Sverige, Finland och Frankrike. Gjorde succé i Helsingborg och Jämtland var inte sen att värva den urstarke powerforwarden. BL var en enorm spelare att ha i tresekunders, med en styrka som tog andan ur både med- och motspelare. "Boakai var var inte rädd för något. Sjukt atletisk och stark som en oxe. Han var vår försvarsvägg som alla hade stor respekt för", berättar Reda Bentebra. Hade 22,1 poäng i snitt under år 1 med Jämtland. Avslutade karriären redan som 32-åring, för att flytta hem till USA och studera. Är 37 år, gift med Losay och bor i New York.

