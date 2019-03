Gehrke självkritisk efter ny förlust mot Luleå: "Ren och skär överkörning"

- Vi klarar helt enkelt inte av att stå emot deras defensiva fysikalitet och tappar fart, intensitet, vi tappar mod, säger Torbjörn Gehrke efter ännu en förlust mot Luleå.

Men fram till halvlek lyckades man hålla undan för hemmalaget. Även om det var med några få poängs marginal.

– Det är för att de inte spelade lika fysiskt och aggressivt som de gjorde i andra halvlek. Det hade ingenting med vårat spel att göra utan de tog bort oss ifrån det vi ville göra och vi lät dem göra det, säger Gehrke.

Han lyfter ytterligare en faktor som kom att spela stor roll för kvällens resultat mot Luleå; irritation uppstod på vad man ansåg var felaktiga beslut från domaren.

– De här matcherna där domarna släpper den fysiska kontakten så tenderar vi att acceptera de saker som händer och gör ingenting åt det, och det syns väldigt tydligt i antalet målgivande passningar vi hade i andra halvlek, säger Torbjörn Gehrke.

Det var också i den tredje perioden som Jämtland tappade den ledning man skaffat sig i första perioden.

– Man tar inte den fysiska striden och hamnar lite, lite efter, säger Torbjörn Gehrke.

– Det är en sak att spela när allting rullar med, man har flöde och domarna funkar och allting är jättefint. Men det ska göras också när saker går emot en. Då måste man fortfarande våga ta striden, säger Torbjörn Gehrke.

Nu vill inte Jämtlands tränare påskina att det var domarnas fel att matchen slutade i Luleås fördel. Han skräder inte med orden i sin självkritik.

– I det här fallet var det en ren och skär överkörning i både tredje och fjärde perioden.

Slutsiffrorna sprang till slut i väg till 99–88.

Den som tittar i resultattabellen får bläddra tillbaka till december 2013 för att hitta senast Jämtland vann mot BC Luleå. Sedan dess har det nu gått 20 matcher utan att man lyckats vinna.

Sedan 2013 har båda lagen genomgått många förändringar i truppen och Torbjörn Gehrke menar därför att det är fel att prata om 20 raka förluster mot samma lag.

– De första åtta förlusterna så hade vi inte ett lag på pappret som ens gick till slutspel. Då ska man inte slå de regerande svenska mästarna.

När det kommer till det senaste året och dess fyra Luleå-möten ser Gehrke att resultaten borde se annorlunda ut.

– Men det här Luleå-laget, i år, de här sista fyra matcherna, det är under all kritik. Ska man gå tillbaka och titta på när de har de klass-spelarna de hade då ger man sig själv en ursäkt. Men det här laget som står på benen idag, det är en skam att vi förlorar fyra raka, det är en skam. Börjar man blanda in fler matcher, det stämmer inte, det här laget i år är nåt helt annat än de fyra tidigare åren.