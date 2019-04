Hans Andersson: Den makalösa säsongen fortsätter – och nu kan drömmar bli verklighet

Det här var kvällen då orden knappt räckte till. Ett Jämtland, som blev utklassat i Luleå i söndags med 30 (!) poäng, svarade för årets i särklass största kraftprov. Utan normala bidrag från starttrion Rönnqvist, Guinn och Smith, lyckades detta lag gräva fram en prestation som vi inte trodde var möjlig.

Rönnqvist och Guinn gjorde tillsammans ynka sex poäng på tillsammans cirka 39 minuters speltid... nä, det ska inte kunna gå att vinna med såna förutsättningar.

Räddningen blev en makalös insats från de övriga. Från Gehrke, Daniel Johansson, Shonganya, Gustav Hansson och Paulos.

När jag satte mig ned hos Torbjörn Gehrke direkt efter matchen var det just det han drog fram. "Titta på vad Oliver och Evariste gör när jag måste bänka RT och Andrew (foulproblem)... deras prestation är makalös. Hur de står emot i försvar och levererar framåt. Vi hade varit rökta om inte de hade spelat så fantastiskt" sa Jämtlandscoachen och pustade ut.

Samtidigt vällde det fram åskådare i alla åldrar som ville gratulera Gehrke och spelarna och visa sin stora uppskattning för kvällens närmast magiska föreställning. Det var en värme och en glädje som kändes ända in i hjärteroten.

Känslorna var "all over the place", som en viss svensk prins skulle ha uttryckt det. Ja, den formliga känslostorm som vi fick vara med under tisdagskvällen är svår att överträffa.

Det här var en slutspelsmatch som slår allt vi varit med om. De dubbla kvartsfinalerna mot Sundsvall och även femmatchersserien mot Södertälje för tre år sedan. Den här matchen tog tag i oss från topp till tå, den kröp in i varje känslomässig por av basketkroppen.

En proppfull sporthall som hur ny den än är, kändes plötsligt underdimensionerad. Det vällde fram folk överallt. Sittplatserna räckte inte till och folk blev stående i varje tillgänglig vrå.

Det var den sjunde raka segern på hemmaplan. Dessutom den andra i rad mot Luleå i hemmaborgen.

Den snygga sviten blir skön att ha i ryggen när man åker till Luleå för match 5. Inte för att vinster bakåt i tiden kanske spelar så stor roll, men i idrottens psykologiska spel kan sådana "detaljer" vara avgörande.

Oavsett hur det går i match 5 verkar Jämtland Basket må väldigt bra just nu. Kombinationen av starka sportsliga resultat och en ökad publik har satt klubben i en bättre sits än någon annan gång i historien.

Jämtland Basket vinner inte bara matcher och slår publikrekord. Man får utmärkelser från Svenska Basketligan och visas upp i tv-kanaler. Man får uppmärksamhet och stöttning från nya och oväntade håll.

Den till synes penningstarka stödföreningen BKV är inte rädd att kliva in med nära en kvarts miljon kronor för att förstärka laget – som gjordes för att värva Adam Rönnqvist.

Jämtland Basket arrangerar det succéfyllda Before Basket inför varje hemmamatch – som drar mellan 300 och 400 personer och som bygger värdefulla nätverk mellan klubb, sponsorer och privatpersoner. Det får också basketfamiljen att växa ytterligare.

Klubbens styrelse och funktionärsstab har dessutom hittat en arbetsmodell och ett matchkoncept som är anpassad till den nya tiden. Där ingår även ständiga aktiviteter på sociala medier, med syftet att bygga relationer med publiken.

Uttrycket "basketfeber" kan ibland användas lite slarvigt, men i det här fallet finns det inget bättre uttryck på det som sker i Jämtland just nu. Rekord i antalet segrar. Över 1 400 i publiksnitt i grundserien och två knökfulla hallar i slutspelet. Det snackas basket som aldrig tidigare. Rönnqvist, Myers, RT Guinn och nye Andrew Smith har blivit stora publikfavoriter.

Allt detta sammantaget har skapat en plattform som är bredare än någonsin.

Inte konstigt att klubbdirektör Peter Johansson berättar att klubben inte står och faller med veckans slutspelsresultat. En stor del av tillförsikten bygger han på klubbens positiva omsättningsökning. Från 4,3 miljoner 2015/16 till uppskattningsvis runt 8 miljoner i år.

"Pecka" Johansson drömmer självklart om det scenario som kan uppstå om det blir semifinal. "Då blir vi en helt annan förening eftersom det öppnar upp för jätteintressanta möjligheter, med nationell uppmärksamhet" säger han.

Drömmar är viktiga att ha och att odla. Men det gäller att främst ledarna bakom laget sköter den biten. Spelarna måste leva här och nu, närmast i avgörandet mot Luleå på fredag.

Den matchen kan bli fullständigt magnifik och historisk – och en passande fortsättning på en säsong som redan saknar motstycke i jämtländsk baskethistoria. Eller också blir den ytterligare en tråkig fläck i Jämtlands 23-åriga slutspelshistoria.

Hur som helst: detta Jämtland är bara två dagar från en möjlig semifinalplats. Från att uppfylla en mångårig dröm. Tala om sporrande utgångsläge...