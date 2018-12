Jämtland Basket avslutade året med förlust – efter jättedramatik: "Det måste Jämtland få bukt med"

Årets allra sista match för Jämtland Basket blev till en början en svängig historia.

Borta mot nykomlingen Wetterbygden gick gästerna snabbt upp i ledning och precis som i segern mot Umeå var Nicholas Paulos på gott spelhumör.

Av Jämtlands första 13 poäng stod grekamerikanen för elva. Ledningen var som mest uppe i tio poäng för "Älgarna", men innan första periodpausen hade Wetterbygden knappat in till 13-19.

Hemmalaget behövde sedan inte lång tid på sig att komma ikapp och förbi. Jämtland svarade dock omgående och plötsligt gick "Älgarna" ifrån till 30-22.

Men hemmalaget vägrade att släppa matchen och samtidigt som Jämtland började slarva fick Weterbygden utdelning framåt, inte sällan av Christopher Dunston och Mantas Griskénas. Ställningen 37-36 i paus var därför inte på något sätt orättvis.

Om den första halvan kunde liknas vid en berg- och dalbana poängmässigt var den andra betydligt jämnare.

Lagen byttes om att vara i ledning och med fem minuter kvar skilde det alltjämt ett poäng (59-58) mellan dem.

Och avslutningen blev inte mindre dramatisk när Oliver Gehrke med en trea kvitterade till 61-61 med mindre än en och en halv minut kvar på klockan. En minut senare visade Teyvon Myers kyla vid straffkastlinjen och gav Jämtland ledningen med 63-62.

Ändå var det Wetterbygden som fick med sig segern. Med bara fyra sekunder kvar av matchen sänkte Jonathan Peleg en trea ur ett trångt läge. RT Guinn fick sedan chansen att ta matchen till förlängning men skottet från nära håll missade och Jämtland fick avsluta året med en förlust.

TRE HETA SNACKISAR

1. Rönnqvist basketflyt. Det är stundtals en fröjd att se på när Adam Rönnqvist spelar basket. Framför allt när han tar sats utifrån för att attackera mot korgen. Att han är snabb vet vi. Men sättet som han tar sig förbi sin försvarare, med sina långa – men relativt korta – ben och bara flyter fram mot korgen är nästan värt entrépengen bara det.

2. Jämtlands svackor. Tio poäng i den första perioden och åtta i den andra. Vid två tillfällen gick Jämtland upp i en hygglig ledning under första halvan av matchen. Ändå blev det en väldigt jämn historia. Att det svänger i basket är ju en del av tjusningen med sporten, det är snarare på sättet som Jämtland släpper in Wetterbygden i matchen som går att oroas över. Torbjörn Gehrke har vid flera tillfällen varit kritisk till hur hans mannar agerar när det inte går deras väg. Det måste Jämtland få bukt med under 2019 – annars kan det bli ett kort slutspel.

3. Dramatiska avslutningen. En kanske inte särskilt välspelad match bjöd ändå publiken på en högdramatisk avslutning. Jämtland såg ut att kunna gå mot seger, men Jonathan Peleg ville annat med sin sena trepoängare. Ändå lyckades Jämtland vaska fram ett hyggligt läge på fyra sekunder och med lite mer tur från basketgudarna hade RT Guinn får iklä sig rollen som matchhjälte.

MATCHENS SPELARE

Christopher Dunston. Säker poängplockare och dessutom en god returtagare. När ingen i Jämtland klev fram på allvar var det Wetterbygdens Christopher Dunston som blev den klart lysande stjärnan. Visade att det finns ordentligt med kvalitet i nykomlingarnas lag. Det kan behövas när storstjärnan Carl Engström försvinner.

Wetterbygden–Jämtland 65-63 (13-19, 24-17, 13-16, 15-11)

Jämtland: Adam Rönnqvist 14, Teyvon Myers 14, Evariste Shonganya 14, Nicholas Paulos 11, Oliver Gehrke 4, RT Guinn 4, Gustav Hansson 2.

Wetterbygden: Christopher Dunston 18, Jonathan Peleg 12, Mantas Griskénas 10, Carl Engström 8, Guim Exposito 6, Albin Häll-Eriksson 5, Eddie Alm 1.

Returer: 40-37

Bästa returtagare: Wetterbygden: Christopher Dunston 9, Jämtland: Nicholas Paulos 8.

Publik: 312.