Klart med ersättare till Shonganya: Jämtland värvar amerikan från Lettland

Andrew Smith är en amerikan med lettiskt pass. Han uppflyller därmed Jämtlands önskemål om att hitta en EU-spelare.

Smith gör i år sin fjärde säsong utomlands. Han har haft två säsonger i Lettland, en i Groningen samt ett år i Rasta Vechta i Tyskland. I två av klubbarna blev han mästare.

Rekryteringen av Andrew Smith är inte bara tänkt på kort sikt.

– Vi tar inte in bara en ersättare för Evariste, utan även en spelare som skall kunna spela tillsammans med Evariste och RT Guinn samtidigt på banan. Målsättningen är fortfarande en topp 4-placering, säger Gehrke.

Säg något mer om Andrew Smith?

– I samtalen vi haft passar hans önskan om att få en större roll med vårt behov. Han är dessutom en väldigt omtyckt lagkamrat och ger ett väldigt ödmjukt intryck enligt informationen vi fått. Det är viktiga ingredienser när man tar in en spelare så här pass sent under en säsong.

Hur ser det ut med Evariste?

– Vi räknar iskallt med att han kommer tillbaka i truppen ungefär tre-fyra veckor innan slutspelet drar igång,

Andrew Smith själv är spänd inför att komma till Sverige och Jämtland:

– Att välja Jämtland i det här skedet av min karriär kommer att bli en härlig möjlighet att utveckla min karriär till högre nivåer. Jag har hört bra saker om landet och ligan så jag är spänd på att komma dit, säger han i ett pressmeddelande.

Smith har i flera dagar haft samtal med Torbjörn Gehrke och till slut lyckades parterna komma till ett avslut. Man har även hittat en lösning med hans klubb Jurmala, vilket gör att han kan lämna mitt i säsongen.

– Jag har haft bra samtal med coachen och med några spelare, vilket gör att jag tror att mina kvaliteter kommer till pass i laget. Jag känner mig i alla fall väldigt trygg med situationen. Målet är att snabbt börja lära känna laget och publiken och försöka nå så långt in i slutspel som det går.

Jämtland Baskets ordförande Erik Westin är riktigt nöjd med värvningen.

– Just nu saknar vi lite returtagning och atletism och det kommer Andrew att bidra med.