Ligans "bästa förstafemma" avgjorde – 21:a raka förlusten för Jämtland

Matchstarten gick klart till Luleå. Man gjorde det mesta rätt. Ett samtrimmat och aggressivt försvar och ett utspritt och flexibelt anfallsspel skapade en ledning med hela 42–28.

Jämtlands försök att springa och komma till snabba avslut gick helt i baklås. Det var statiskt och fullt av missar.

Så långt hade Öqvist en solklar ledning i det taktiska spelet mot Gehrke.

Då exploderade Adam Rönnqvist i en vild trepoängsorgie. 5/6 treor totalt i första halvlek, 11–0 i ett huj och hela 14-1 på de sista minuterna. Luleå tvingades till två snabba time outs för att stoppa blodflödet.

43–42 i halvtid och Jämtland hade häng– trots att Andrew Smith parkerade på 0 (!) poäng.

Andra halvlek och Jämtland gick direkt upp i ledning via fem raka poäng av nämnde Smith. Thomas Massamba svarade med raka treor, men Jämtland ruschade vidare och hade 66–59. Perioden avslutades med en planka i-trea av samma Massambas till 76–73 inför fjärde perioden.

Därefter kontrollerade ett rörligt spelande Luleå matchen. Även om Jämtland lyckades krympa avståndet i slutminuten, var det aldrig någon riktig fara.

Match 1 till Luleå, men Jämtland svarade för en klart godkänd bortamatch. Problemet var att man hade behövt få fler försvarsstopp i andra halvlek. framförallt på Corban Collins.

Matchens 3 heta

Corban Collins

Precis så het som vi tippade. Amerikanen spelade hela 35 minuter och tog successivt över matchen från Adam Rönnqvist. Hans ständiga attacker och skytte banade väg för segern. 27 poäng, 8 returer, 9 assists och 1 steals visar vem som var bäst.

Adam Rönnqvist

Vilken första halvlek han gjorde. 17 poäng och ett spel som lyste av självförtroende. Det var han som räddade Jämtland till nästan likaläge i halvtid. Flera av hans totalt fem treor kom dessutom från en bra bit utanför distanslinjen. Sedan blev Rönnqvist mer mänsklig – både framåt och i defensiven mot Collins. 6/7 på treorna och totalt 24 poäng är ändå strålande totalbetyg.

Tavarius Shine

Lite av en X-faktor. 24 poäng och 10/11 från golvet, varav 3/3 från trepoängslinjen. Rörlig och attackerande forward som passar perfekt i ett rörligt anfallsspel.

Bäst på planen

Luleås förstafemma

Torbjörn Gehrke har utsett den till bäst av alla i SBL och vi förstår varför. Här finns så mycket kvalitet, så mycket rutin och spelare som verkar växa när det blir stora matcher. Massamba, Collins, Shine, Gilchrist och Anderson gjorde 89 av lagets 97 poäng. "Say no more".

BASKETLIGAN

Luleå-Jämtland 97–92

23–21, 20-21, 33–31, 21–19

Poäng, Luleå: Corban Collins 27, Tavarius Shine 24, Thomas Massamba 15, Robert Gilchrist 13, Tim Kearney 8, Denzel Andersson 7, Daniel Hansson 3,

Poäng, Jämtland: Adam Rönnqvist 24, Andrew Smith 18, Teyvon Myers 14, RT Guinn 13, Oliver Gehrke 10, Nicholas Paulos 6, Gustav Hansson 5, Evariste Shonganya 2.

Returer: 33–32 (Guinn 9).

Assists: 22–20.

Turnovers: 12–10.

Domare: Apostolos Kalpakas, Shakir Nasrolla, Poria Guniband.

Publik: 1 699.