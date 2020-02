Bekräftat: Förre ÖFK-målvakten klar för GIF Sundsvall: "Är enormt glada"

GIF Sundsvalls målvaktsfråga har varit ett hett diskuterat ämne ända sedan slutet av förra säsongen.

Ända sedan fjolårssäsongens uppskattade målvakt David Mitov Nilsson valde att lämna laget har laget varit tydliga med att de velat hitta en ersättare. Först nu är den nya målvakten funnen.

Andreas Andersson, senast i Superettanlaget Dalkurd, men också med förflutet i ÖFK, har sammankopplats med laget under den senaste veckan och var så sent som på fredagen på plats under lagets träningsmatch mot AIK.

Nu är kontraktet skrivet – fram till år 2022.

– Vi är enormt glada över att ha lyckats knyta till oss en ny målvakt av denna karaktär. Andreas Andersson har en fin och bra erfarenhet av både Allsvenskan och Superettan under en lång tid vilket passar sig perfekt för vår grupp och dess prestationer, säger sportchefen Urban Hagblom till lagets hemsida.

På fredagen pratade vi med Andersson, som sa så här om de dåvarande GIF-ryktena:

– Klubben i sig är fin och har funnits med länge, det finns bara positiva saker att säga egentligen. Nu har de åkt ur efter en längre sejour i Allsvenskan, men det i sin tur är också en möjlighet. Det är lite spännande när man strukturerar om. Jag tycker det är mycket som är spännande med GIF Sundsvall.

