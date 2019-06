Elva år efter hans död: Härjedalsmålaren går på export

De färgglada och väsenfyllda verken har visats under flera somrar i konstnärens hembygd Storsjö kapell med gästspel på andra platser som betytt mycket för konstnären som också var verksam i Essvik. Bengt Lindström-sällskapet har kallat detta förhandsvisningar och lovat en internationell fortsättning. Nu, två år efter starten av turnén, meddelar arrangörerna att konsten kommer visas i Chicago med start 28 juni 2019. I tre månader ska gobelängen "Mannen och katten" och oljemålningen "Biegga Galles" tillsammans med ett 30-tal andra verk hänga på Swedish American Museum i Chicago i utställningen "Bengt Lindström – den fornnordiska mytologins mästare". Museet, som ligger i Andersonville i norra Chicago, har funnits i 40 år och samlar bland annat svenskintresserade för att fira midsommar och äta svensk julmiddag. Samhället Andersonville kallas "Little Sweden" och är ett av de mest koncentrerade områdena för svenskättlingar i USA. Här har svenskar bott sedan 1800-talet.

För 4 dollar (med undantag för andra tisdagen varje månad då inträde är gratis) kan besökarna se utställningarna "Documenting Swedish America – a Setterdahl family tradtion" och "The pull of the sea" av Leon Lundmark utöver Bengt-Lindström-utställningen på Chicago-museet.

Konstnärens assistent och vän Curt Aspelin, som sedan 1960-talet arbetat med konstnären, ligger bakom turnén Bengt Lindström Art tour. Företagarna Ingrid Ronkainen och Pekka Ronkainen i Storsjö kapell är aktiva i Bengt Lindström-sällskapet som arrangerar konstturnén och är med i processen när konsten tillfälligt flyttar över Atlanten.

Efter sommarens utställning i Chicago lovar Bengt Lindström- sällskapet att konsten ska visas på flera ställen i USA och Europa. Ännu är inga datum klara, men Paris blir första stopp i Europa och bland annat New York och Seattle står på kö i USA. Parallellt med de internationella utställningarna kommer också Lindströms konst visas i Sverige.