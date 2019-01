Skolskjuts över Flatruet ställs in på grund av vädret: ”Det blir vanligare och vanligare”

Det är skolskjutsen som går över Flatruet som ställs in och cirka 10 elever drabbas. Det anses för farligt att köra över fjället på grund av stormen som ska dra in. Men de hårda vindarna ska börja redan under torsdagseftermiddagen.

– I dag tidigareläggs hemfärden över Flatruet till klockan 14, säger Anneli Olofsson.

Eftersom skolskjutsarna ställs in i morgon så är det upp till föräldrarna att bestämma om barnen ska skjutsas till skolan eller inte. Men ställer skolskjutsen en så kanske man ska ta sig en funderare på om man själv ska skjutsa.

– Man bör nog fundera på att stanna hemma en sådan dag, säger Anneli Olofsson.

Hon säger att det blir vanligare och vanligare att skolskjutsar ställs in på grund av väder, men det beror oftast inte på storm.

– I fjol var det vanligare att det ställdes in på grund av halka, säger hon.

