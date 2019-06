Stort kalas på torget när Ica i Svenstavik firade 50 år – solen flödade över torget

Det var 5 juni 1969 som hans föräldrar Iwan och Ingrid Johnsson öppnade butiken vid torget. Jubileumsdagen fick Iwan Johnsson själv inte uppleva. 87-år gammal somnade han in samma dag.

Han hedrades under nationaldagsfirandet på torget innan 50-årsfesten startade under fredagen

– Även om det var tragiskt fick han ändå sin egen dag. Och att vi dukade upp till jubileumsfesten kändes som något helt i hans egen anda. The show must go on, var alltid hans ledord. Att solen flödade över torget under vårt jubileum gjorde det hela till ett otroligt fint minne för vår familj, säger Curt Johnsson som för snart 30 år sedan övertog affären efter sina föräldrar.

Lagom till 50-årsfesten, som samlade torget fullt kring de dukade långborden, hade även butiken rustats upp ordentligt.

5,5 miljoner kronor har investerats i bland annat nya och miljövänliga kyl- och frysdiskar. Hela butiken har fått ett ansiktslyft både inomhus och utomhus.

– Till bytet av våra diskar har vi fått närmare 2 miljoner kronor i kommersiellt stöd från Jordbruksverket. Att vi på det här sättet kunnat genomföra en rejäl miljösatsning i butiken känns mycket bra, säger Curt Johnsson.

När festen pågick under både fredagen och lördagen hölls jubileumstal av Bergs kommunalråd Therese Kärngard (S) och bjöds på musikunderhållning av Lars Håkans orkester och Patriks Combo.

Och som den välkänt sjungande handlaren han är bjöd Curt Johnsson även på en helt ny sång, ”Jag finns här” där han skrivit musiken och Anita Kårwik texten.

En bejublad premiär som gick hem hos jubileumsbesökarna.

Att festen nu är över innebär dock inte lugn och ro för handlaren och hans personal.

Redan smids nya planer.

– Jag vill gärna fortsätta miljösatsningen, så solceller på butikstaket blir nog nästa satsning. En utbyggnad av butiken finns också med i planerna. Men någon tid för de nya satsningarna har inte spikats än, säger Curt Johnsson som nästa år även kan fira att det är 30 år sedan han övertog den här butiken.

– Men den 50-årsfest vi hu haft smäller nog högre, tror han.