Beskeden om ÖFK:s provspelare – han kan hamna i IFK Östersund: ”Kommer prata med dem”

Efter den framgångsrika värvningen av Jordan Attah Kadiri har Östersunds FK fortsatt testa spelare från Nigeria.

Samma kontakter som förde den unge anfallaren till klubben bidrog till att Ibrahim Oleaosebiten, 22, i början av året kom till ÖFK för att visa upp sig.

– Jag har följt laget och allsvenskan under de senaste tre åren och jag skulle verkligen vilja komma hit och spela. Jag är en offensiv mittfältare, vänsterfotad och vill få en chans att visa upp mig, sa han till Sporten i slutet av februari.

Därefter har även 17-årige Emmanüel anslutit, en spelare som scouten Brian Wake fångade upp under förra årets Gothia Cup där han representerade Tiki Taca Academy.

– Tiki Taca spelade mot Right to Dream i finalen och båda lagen var riktigt bra. Han gjorde bra ifrån sig under matchen, så vi bjöd över honom för att etablera en kontakt och låta honom se vad vi har här, säger Wake.

Men nu har båda spelarna lämnat Östersund.

– Det är bra att vi har haft dem här. Vi har sett dem, de är bra spelare och sen får vi se vad som händer de kommande månaderna, säger Ian Burchnall och fortsätter:

– Allt är lite oklart just nu, förmodligen kommer vi inte tänka så mycket på dem just nu. De är mer för sommaren.

Däremot är Malcolm Stolt alltjämt kvar. Anfallaren som lämnade Örebro efter förra säsongen har tränat med laget under i princip hela försäsongen. Något kontrakt är inte skrivet, men Burchnall ser en möjlighet i att låta anfallaren spela med IFK Östersund.

– Just nu kan ingen spela med oss ändå och för några av de unga svenska spelarna, som Malcolm, vore det väldigt bra om de kunde få speltid hos IFK Östersund. Jag kommer prata med dem om det.