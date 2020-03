Beskedet från Vemdalsskalet högfjällshotell – allt nöje och säsongsavslutningen ställs in

Coronavirusets spridning har gjort att näringsidkarna i Åre valt att stänga nattklubbar och stoppa all after ski. Nu väljer även Vemdalsskalets Högfjällshotell att ställa in allt kommande nöje.

Ett beslut som likt Åre, tagits på grund av rådande läge berättar Thomas Barcklind i Facebookinlägget.

”För dig som köpt biljetter till vår Säsongsavslutning så är det till Ticketmaster som du vänder dig för återbetalning,” skriver han i inlägget och fortsätter:

”Till alla er som varit hos oss under den här nöjessäsongen vill vi rikta ett stort tack och så hoppas vi på återseende när läget är bättre.”

Hotellet och deras restauranger kommer fortsatt ha öppet som vanligt.