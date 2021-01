Beskedet: Gymnasieelever ska få återgå till skolan nästa vecka

Den rekommendation som gått ut från regeringen och Folkhälsomyndigheten om distansundervisning för gymnasielever löper ut på söndag 24 januari. Rekommendationen har inneburit att eleverna, med undantag för särskolan och introduktionsprogrammen, har fått plugga på hemmaplan sedan början av december.

De senaste dagarna har Jämtlands gymnasieförbunds ledning diskuterat hur man ska göra framöver.

– Vi har lagt fast en preliminär plan efter, och det vill jag understryka, samråd med smittskyddsläkare om att vi ska börja med en successiv återgång till närundervisning från och med nästa vecka, säger förbundsdirektör Mikael Cederberg.

Den successiva återgången innebär att 30-60 procent av eleverna som hittills studerat på distans ska få sin undervisning på plats i skolan från och med måndag.

– Det varierar lite mellan skolorna beroende på hur elevbehoven ser ut och våra möjligheter att minska risken för trängsel, säger Mikael Cederberg.

– Sedan är tanken att under några veckor framöver varva årskurser och program så att vi jobbar med förtunning.

Samtidigt menar han att det finns ett stort förbehåll. Förbundet vet ännu inte vad regeringen kommer att gå ut med för ändringar och nya besked de närmaste dagarna. Om något förändras, till exempel att rekommendationen om distansundervisning förlängs, då får man ändra på planerna.

Den senaste tiden har antalet smittade sjunkit i länet, men det är för tidigt att konstatera något egentligt trendbrott menar smittskyddsläkare. Belastningen på sjukhuset är också fortfarande hög.

Är det verkligen rätt beslut att ta tillbaka eleverna till skolan i det här läget?

– Vi har haft ett samråd med smittskyddsläkarna om just den frågan. Den rekommendation vi har fått är att påbörja en återgång. Läkarna gör den bedömningen utifrån att incidensen, antalet fall per individ, är lägre nu än under december månad, säger Mikael Cederberg.

Vad säger lärare och elever om det här?

– Vi vet egentligen inte så mycket om det. Men det är klart att det kan finnas varierande uppfattningar.

Under onsdagen ska eleverna informeras om vilka som förväntas vara på plats från och med måndag nästa vecka.

– Skälet till att vi vill gå ut med det här är att ge både personal och elever tid att planera inför måndagen. De nationella besluten tenderar att komma ganska sent, säger Mikael Cederberg.

Bristen på framförhållning i regeringens och Folkhälsomyndighetens besked kring coronarelaterade restriktioner har kritiserats på annat håll. Inte minst restaurangbranschen har reagerat över den sena förändringen gällande alkoholstopp som kom förra veckan.

– Jag tror att utbildningssystemet har samma synpunkter egentligen, säger Mikael Cederberg.