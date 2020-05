Beskedet: Jamtli Historieland har öppet i sommar – skjuter upp premiären

ÖP har tidigare rapporterat om en allt mer ansträngd ekonomi för Jamtli. I synnerhet sedan coronaviruset tagit sitt grepp om samhället. Jamtlichefen Olov Amelin sa i en intervju med ÖP den 8 april att en inställd sommarsäsong vore en katastrof för verksamheten. I måndags kom beskedet att man ställer in det traditionella nationaldagsfirandet.

Men efter att ledningen haft möte under veckan har man tagit beslutet: Jamtli öppnar upp i sommar. Om än inte under helt traditionella former. I stället för att inviga sommarsäsongen på midsommardagen skjuter man upp premiären i två veckor.

– Vi har bestämt att öppna Jamtli Historieland utifrån de förutsättningar som finns nu och utifrån de prognoser vi får från landsting och kommun, säger Christina Wistman på Jamtli.

– Vi följer självklart alla rekommendationer som finns. Det som är positivt med Jamtli Historieland är att det är utomhus och det är lätt att begränsa folksamlingar. Vid till exempel Fem myror är fler än fyra elefanter-föreställningarna kommer vi kunna göra så att åskådarna sitter utspridda på bänkarna.

Men all verksamhet kommer inte fungera som vanligt. Vissa verksamheter, som exempelvis Oscar Olssons fotoateljé kommer inte kunna besökas. Och ännu är man inte i land med en plan om exakt hur allt kommer gå till när man väl öppnar.

– Vi ska öppna, men exakt hur är inte riktigt klart ännu. Men vi ska klara det här, det är jag säker på, säger Christina Wistman.

Hur kommer ni kunna ha kontroll över att människor sköter social distansering och inte blir för många på samma plats?

– Framför allt så vet vi ju att alla ska passera entrén, så vi vet hur många som finns på området. Sen kommer de aktörer som agerar rollspel på Jamtli också kunna fungera som extra besöksräknare. Men vi har koll och vi följer rekommendationerna, det ska alla som besöker Jamtli känna sig trygga med.

För den rent ekonomiska biten är det ett positivt besked som levereras kring Jamtlis sommarsäsong, även om man redan är hårt ansatta.

– Det är så klart tråkigt att det inte är som det brukar vara, men nånstans är det den här situationen vi är i nu och då måste vi göra det bästa av det. Det är klart att det här påverkar oss ekonomiskt oavsett, det kommer bli ett intäktsbortfall.

Museet kommer att ha samma öppettider. Där har inga särskilda restriktioner införts ännu, mer än att man är tydliga med att människor ska hålla avstånd.

Vad gäller personalomsättningen har man nu valt nyttja möjligheten till korttidspermittering med förhoppningen att kunna lindra intäktsbortfallen. Men det finns i nuläget ingen plan på att säga upp medarbetare i sommar till följd av en försvagad ekonomi.

– Vi har ju våra ordinarie medarbetare, och sommaraktörerna är redan anställda. De kommer vara kvar.

Har ni haft något bekräftat fall av covid-19 inom verksamheten?

– Inte som jag känner till. Och även där följer vi rekommendationerna från myndigheterna. Har man minsta symptom stannar man hemma.