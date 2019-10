Beskedet: ÖFK:s ekonomiska kris fortsätter – ny skatteskuld väntar: ”Den är på dryga tre miljoner”

Under tisdagskvällen kallade ÖFK till sponsorträff där klubben berättade om det ekonomiska läget och hur de ser framåt. Klubben har i dagsläget den senaste månaden fått in knappa åtta miljoner kronor extraordinära pengar men de behöver få in ytterligare dryga tio miljoner.

- Kortsiktigt har vi sagt att vi behöver vi tio miljoner men ska vi sedan ha en stabilitet inför 2020 behöver vi ytterligare tio miljoner miljoner. Totalt sett rör det sig om ungefär 20 miljoner. En stabilitet innebär inte att vi behöver alla 20. Vi har pratat om 15 miljoner tidigare men då är det på håret igen. Vi behöver de miljonerna för att komma ut ur det läget vi har varit i, säger Ivarsson.

Hur ser du på att lösa den här ekonomiska krisen?

– Jag ser positivt på det. Det är ett fantastiskt engagemang runt ÖFK. Knappa åtta miljoner extraordinära pengar är en fantastisk summa. Jag är mycket tillfredsställ med den biten men sen vet vi att det ska in tio miljoner till i runda slängar. Det är klart vi kommer att få jobba väldigt hårt för det men det är en nödvändighet.

Skatteskulden på 1,4 miljoner kronor som de måste betala in senast den 2 november kommer de betala in redan i slutet av denna vecka men klubben har en ny skatteskuld på dryga tre miljoner kronor som skall vara inbetald om några veckor.

– Skatteskulden på 1,4 miljoner som var på dryga två miljoner den kommer vi att betala av det sista på i slutet av den här veckan. Skatten ska betalas av varje månad och nu har vi fått en ny skatteskuld på dryga tre miljoner. Vi klarade av den förra och vi kommer klara av det här också men det krävs mycket arbete, det är det ingen tvekan om.

Nya sponsorer har dessutom tillkommit inför nästa säsong.

– Det finns lite löften och nya sponsorer som går in inför nästa år. Det är lite extra ordinärt men de pengarna har vi inte fått in än men de kommer in rent kassamässigt 2020, säger han.

Trots att ÖFK fått stöttning ekonomiskt och nya sponsorer tillkommit inför nästa säsong är klubben fortsatt i ett kritiskt läge.

– Vi har varit tydliga att vi behövde tio miljoner plus fem miljoner för att hålla näsan över vattenytan och det kvarstår. Sen behöver vi fem för att gå in en rimlig situation inför kommande år. Det är precis samma läget som det varit men det är väldigt mycket som kvarstår.