Beslut: Ragundas pluggsugna medarbetare får en miljon – för att bli lärare och förskollärare

För tre år sedan beslutade kommunstyrelsen att ett liknande stöd skulle införas, men då skulle kostnaden belasta vardera förvaltning. Nu vill kommunstyrelsen istället viga en miljon från sitt egna konto för att finansiera satsningen. Under 2020 och 2021 får medarbetare i Ragunda kommun därför stöd för studier och vidareutbildning för att bli barnskötare, förskollärare och lärare.

Barn- och utbildningsförvaltningen har fått in ansökningar om studiebidrag från 13 medarbetare som under 2020 vill vidareutbilda sig. Under 2021 har 9 medarbetare sökt bidrag, och fler kan tillkomma.