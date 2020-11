Beslutet: All hockey under elitnivå pausas

Under gårdagen kom beskedet att den J18-serie som ÖIK:s lag deltar i pausas. Senare under kvällen höll Region Norr ett möte där ett beslut togs om att pausa allt seriespel och samtliga cuper på samtliga nivåer under hockeyettan på herrsidan och SDHL på damsidan.

Det datum som nu är satt för att återuppta seriespel är 2 januari 2021. För cupspel och träningsmatcher gäller datumet 31 januari 2021.

– Vi var helt överens på mötet om det här beslutet. Det är tufft, men vi tar nu ansvar från hockeyns sida där vi vet att smittspridningen varit stor.

– Samtidigt ser det nu ut som att smittspridningen är lika stor i övriga samhället nu också. Fler regioner inför hårdare restriktioner och vi har ett antal serier där det är resor mellan regioner, säger Peter Bengtsson, ordförande i Jämtland/Härjedalens ishockeyförbund.

När det kommer till träningar får inga spelare födda 2004 eller tidigare, undantaget hockeygymnasieelever, träna tillsammans.

Ungdomsspelare födda 2005 eller senare får däremot fortsätta att träna tillsammans.

Beslutet, som gäller distrikten i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland/Härjedalen, Ångermanland samt Medelpad, börjar gälla omedelbart.

Texten uppdateras.