Beslutet som ställer in säsongen – all ishockey under proffsnivå läggs på hyllan: ”Måste peppa killarna”

Den pågående pandemin tvingar Svenska Ishockeyförbundet att ställa in all amatörverksamhet för resten av säsongen.

Det drabbar bland annat alla division 2-lag och all juniorverksamhet.

– Det är synd om grabbarna. Vi får försöka peppa dem att fortsätta träna och satsa inför nästa år istället, menar Lars Gunnarsson i Östersunds IK.