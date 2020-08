Besöksrekord för skidtunneln i Gällö – nu satsar man på bredare verksamhet

Målet för sommaren, månaderna juni, juli och augusti, var 2100 inlösta skidåkare. Den 15 augusti hade 2597 betalat in sig i skidtunneln.

– Vi utgick från förra årets siffror vad gällde skidtunneln samt osäkerheten kopplat mot Corona så satte därför besökssiffror utifrån det, så de har med råge överträffats, säger Karin Gydemo Grahnlöf som är styrelseordförande.

Rekordsiffran gäller endast det antal som betalat in sig i själva tunneln. Bolaget satsar dock bredare än tidigare år. Den nya lunchserveringen har även den lockat många besökare, menar Veronika Eklund som är verksamhetsledare.

– I och med corona så har vi varit försiktiga med att göra reklam för den. Vi kommer utveckla den eftersom, då vi vill klara av att göra det på ett säkert sätt.

Uthyrning av så kallade stand up padel boards, kanoter och kajaker har precis sjösatts.

– Det kom i helgen. Där har vi ett samarbete med Friluftsfrämjandet och det fungerar jättebra.

Idén är att få barnfamiljer och andra större grupper att stanna längre än vad ett träningspass i skidspåren tar. Nu har man också haft premiär för de nya övernattningsalternativen, glamping-tält.

– Vi hade de första gästerna för 14 dagar sedan, säger Veronika Eklund som själv testat att övernatta i tälten.

– Det är mycket behagligt. Man får känslan av att sova utomhus, fast det är med lite större komfort.

Att tälten restes först i slutet av sommaren kan ha inneburit ett ekonomiskt bortfall, menar Karin Gydemo Grahnlöf.

– Dock fick vi invänta leverans vilket gjorde att våra Glampingtält och trädtält först fanns uthyrningsbara i slutet av sommaren. Hade de varit på plats tidigare hade troligtvis utfallet blivit ännu bättre.

Men planerna är inte slut. Idén som ska bli till verklighet härnäst är klättringsleder på bergsväggarna intill tunneln.

– Vi kommer att göra både höga och låga leder så att de passar för både barn och vuxna. Vi hoppas att de ska vara på plats redan i höst.

Investeringen med vandringsleder väntas kosta runt 100 000 kronor.

Ekonomiskt har det hittills varit uppförsbacke för Mid Sweden 365 AB.

Ända sedan invigningen av skidtunneln i september 2017, har bolaget förlorat pengar. Under 2019 gick man back med cirka 2,6 miljoner kronor.

I maj gick kommunen in med 2,8 miljoner kronor i bolaget, i ett aktieägartillskott.

Prognosen för 2020 var i maj minus 2,1 miljoner kronor.

Styrelseordföranden Karin Gydemo Grahnlöf tror att sommarens positiva trendbrott kan hålla i sig framöver, även om pandemin sätter käppar i hjulen.

– Vi hade 50% mer omsättning under årets juli månad jämfört med tidigare års juli, så under just den perioden ser vi ju en ekonomisk positiv utveckling. Augusti har vi inte stängt siffrorna för än.

– Vi kommer under september arbeta fram en prognos baserat på sommarens utfall och höstens förutsättningar. Tyvärr ser mötes- och eventmarknaden ut att gå en tuff höst till möten om FHM´s rekommendationer kvarstår liket för oss är en viktig intäktskälla, speciellt under hösten.