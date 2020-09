Betongen i Hede har lagt fundament i hela Härjedalen – nu tar sonen Jimmy över: ”Det är bara att köra på”

– Jag är väl något av en övertidspensionär, jag är 71 år gammal, säger Conny Amundsson som fortfarande kommer att hjälpa till en del i företaget.

1996 startade han Betongen i Hede, tillsammans med sin fru Berit som tagit hand om administrationen i alla år. Då fanns det i stort sett bara en lokal. Tidigare ägaren hade sålt iväg det mesta av utrustning och inventarier.

– Jo den här traversen fanns kvar, berättar Conny när han visar runt i originalhallen, där företaget startade sin verksamhet. Den gamla betongblandaren finns kvar och på den tiden krävdes det elva blandningar för att fylla den första betongbilen som företaget köpte in.

– Jag ville pröva att driva något eget, så var det. Sedan har vi byggt upp det här från noll och ingenting, säger Conny Amundsson.

Nu har företaget upp mot nio anställda under högsäsong, fem betongbilar och en utbyggd betongstation där sedan något år en helt ny betongblandare tronar. Dit tar man sig via en brant trappa och en liten stålbro.

I den jättelika blandaren skruvas det cement från flera olika silos beroende på vilken betong som ska tillverkas. Grus och singel släpps ner på ett vågband där det vägs upp innan det transporteras in till blandaren. Vatten och olika tillsatsmedel tillsätts också, även det i rätt uppmätt mängd.

I dag krävs det två satser för att fylla en betongbil.

– En stor skillnad idag jämfört med tidigare är att allt är datoriserat. Vi är en klass 2 certifierad betongstation och har olika EU-standarder som vi måste följa. Det är ett stort regelverk och det sker regelbundna kontroller av vår verksamhet. Alla recept på olika typer av betong finns i datorn och varje sats vi gör ska kunna bakspåras i tio år. Så det är helt andra krav kring processen även fast det är samma produkt, säger Jimmy Boström, som nu tar över som ny ägare av företaget efter att ha jobbat cirka 10 år med familjen.

Hans bror, Jon Amundsson, har också jobbat länge på företaget.

– Just det här med blandningen är hans område egentligen. Visst, alla recept finns i datorn men de krävs ofta en viss modifiering för att få till en riktigt bra betong. Det där är Jon specialist på. Han släpper inte ifrån sig något han inte är helt nöjd med. Där skiljer vi oss från större betongföretag som bara kör på recepten rakt av, säger Jimmy Boström.

– Många ringer och tycker att vi har superfin betong. Det är mycket Jons förtjänst, säger Berit Amundsson.

Otaliga husgrunder runt om i Härjedalen är gjutna i betong, tillverkad på fabriken i Hede, så även fundament till liftar, vindkraftparker och mycket annat.

– Vi har också gjutit den nya skateboardparken i Funäsdalen, och padelhallen i Vemdalen och Ljusnedal. Så det är många olika projekt, säger Jimmy Boström.

Den ständigt ökande turismen i Härjedalen är en motor i utvecklingen av företaget.

– Så tror jag det är för alla som bor och verkar i Härjedalen. Utan turismen är det nog ingen av oss som hade kunnat växa som vi gjort. Om turismen går bra så går allt annat bra också.

Högsäsongen är från vår till höst. Under vintern är det som regel betydligt lugnare, även om mildare vintrar har gjort att betongföretaget nu ofta har att göra även under det kallare halvåret. Annars så står företaget på ett till ben under vintern.

– Sno Performance heter den delen och vi är generalagent för en hel del eftermarknadsprodukter från USA till snöskotrar, säger Jimmy Boström.

Företaget tillverkar och säljer även egenutvecklade variatorkit till snöskotrar.

– Det blir lite mer fart helt enkelt. Vi har hjälpt flera som tävlar i skotercross att få till sina maskiner, säger Jimmy Boström.

Han har fler tankar och idéer kring företagets framtid, men väljer att hålla dem lite för sig själv så länge.

– Det är bara att kavla upp ärmarna och köra vidare. Det känns som ett naturligt steg att ta över, att företaget blir kvar i familjen och att vi kan ha jobben kvar, säger han.

– Det ska bli skönt att få vara pensionär. Och få mer tid att umgås med vårt barnbarn, säger Berit Amundsson.