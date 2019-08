Beverly Hills – samtiden har kommit ifatt den klassiska ungdomsserien

Den som en gång hört John E. Davis signaturmelodin till tv-serien ”Beverly Hills” glömmer den inte, en distad elgitarr som bänder fram medryckande toner. Låten för en också tillbaka i tiden.

Ett inte obetydligt minne från tidigt 1990-tal var hur jag och min två år äldre syster bänkade oss för att se den nya tv-serien ”Beverly Hills”. Jag var på många sätt alldeles för liten för att kunna relatera och förstå allt det jag såg, men ändå uppfattade jag hur porten till en bländande häftig tonårsvärld öppnade sig för mig. Sedan följde de hätska debatterna som uppstod kring händelseutvecklingen i serien, som om det var Brenda Walsh (Shannen Doherty) eller hennes vän och rival Kelly Taylor (Jennie Garth) som passade bäst ihop med den mystiske James Dean-like Dylan McKay (Luke Perry), eller hur omvälvande det var för serien när dess egen femme fatale Valerie Malone (Tiffany Thiessen) gjorde entré och förvred huvudet och hjärtat på alla, inte minst publiken.

I mångt och mycket ger ”Beverly Hills” en fantastisk överblick över förra årtusendets sista årtionde, ungdomsserien sträcker sig från 1990 till 2000 och speglar tidens samhällsklimat och populärkultur. För amerikanerna var mycket av den identitetspolitiska debatt som återfinns i serien levande, vi bevittnar ett sorts postmodernistiskt upplösningstillstånd där gamla traditioner och moralsystem i nära realtid tunnas ut och faller sönder till oigenkännlighet.

Den irländskättade och sekulärt katolska (i ett avsnitt konstaterar dottern Brenda att ”alla människor är lika värda, förutom Johannes Paulus II, som är lite mer värdefull”) (övre) medelklassfamiljen Walsh lämnar den liberala och progressiva bildningsstaden Minneapolis i Minnesota och flyttar till ytlighetens, berömmelsens och mammons Beverly Hills i Los Angeles. Pappa Jim Walsh (James Eckhouse) har fått ett nytt jobb i soliga Kalifornien och har där skaffat ett hus med en enkom spansktalande hushållerska. Hustrun Cindy Walsh (Carol Potter) kommer med tiden bli en allt mer uttråkad och frustrerad hemmafru, men skapar en trygg och kärleksfull samlingspunkt dit Beverly Hills vilsna själar snart hopas i hjärtevärmen.

Deras barn, tvillingarna Brenda och Brandon (Jason Priestley), är ambitiösa elever som nu står inför att möta en helt ny ungdomsvärld av kändisbarn och rikemansungar som shoppar nya märkeskläder var dag, kör runt i lyxiga sportbilar, plastikopererar och svälter sig för att uppnå kroppsidealens perfektion och snortar kokain på klassfesterna. Det måste både försöka passa in och inte förlora sig själva i de frestelser och den hybris som präglar tillvaron på den nya prestigefyllda skolan West Beverly High.

Brenda känner sig först ensam och drabbas av dåligt självförtroende, men blir snart vän med de två överklassflickorna Kelly Taylor och Donna Martin (Tori Spelling, vars far Aaron Spelling var seriens upphovsman). Inledningsvis är hon den duktiga flickan som också har en konstnärlig och lekfull sida som tar sig uttryck i hennes kärlek till teatern och hennes knasiga alter ego ”Laverne”, ett snabbtalande och kvicktänkt cafébiträde som gör succé på favorithaket Peach Pit, 50-talsdinern där gänget festar på megaburgare och äppelpajer. Snart förälskar hon sig i sin tvillingbrors nya vän, den rebelliske rikemanssonen Dylan och Brendas karaktär utvecklas till en allt mer oärlig och beräknande person som med tiden fjärmar sig från sin familj. Kärleken till Dylan gör även att den tidigare nära vänskapen med hans andra stora beundrarinna Kelly svalnar betydligt.

Tvillingbrodern Brandon utgör seriens moraliska kitt och kompass, han är som han säger ”a liberal kind of guy” och hans förnuftiga och toleranta liberalism blir navet för att lösa de otaliga dilemman som drabbar seriens huvudpersoner. Brandon är atletisk och briljerar trots sin ringa längd i både hockey och basket, samtidigt är han en idealist som inte sällan ger sin pappa Jim (som en gång i tiden studerade litteratur och skrev långa kulturessäer) huvudbry när denne mer pragmatiskt försöker göra karriär och försörja sin familj i en affärsvärld där korruptionen sällan är långt borta.

Brandon är samhällsengagerad och har inget övers för orättvisor. Han ger sig in skolpolitiken, men det är framför allt som journalist, först i skoltidningen och så småningom i den lilla uppstickande blaskan Beverly Beat, som han blir det sociala samvetets röst. Han är inte heller den som backar för ett hederligt slagsmål och använder rimligt ofta nävarna när hans ordfärdigheter inte räcker till för att skydda honom mot buset.

Brandon är också enormt populär bland flickorna, inte minst tycks han gilla att utmana normerna genom att fördomsfritt uppvakta unga damer från minoriteterna. När han börjar i West Beverly High blir skoltidningens redaktör Andrea Zuckerman (Gabrielle Carteris) motvilligt förälskad i den begåvade killen ”från landet”, som inledningsvis helst vill använda sin stora journalistiska talang för att skriva om sport. Brandon väcker också Brendas vän Kellys stora intresse och hon kommer slitas mellan honom och hans vän Dylan.

Kelly skryter i början om serien om sin att hon opererat sin näsa och framstår som synnerligen bortskämd och ytlig. Under ytan är den populära tjejens liv tomt och ensamt, hennes mamma är en avdankad fotomodell som bedövar smärtan över att vara en föredetting i både branschen och bland karlarna med droger och alkohol. Kellys pappa är ständigt frånvarande verkar inte vilja veta av henne. Hon kommer så småningom att bli en av seriens minst fåfänga och ytliga karaktärer som engagerar sig i att hjälpa fattiga och utsatta. I Brandon ser hon värmen, tryggheten och moralen, i den spännande och oberäkneliga Dylan lockar äventyret och mörkret.

I början av serien har Kelly dejtat sportfånen och kändisbarnet Steven ”Steve” Sanders (Ian Ziering). Han är arg och besviken på henne för att hon dumpat honom, men är i övrigt en ganska lättsinnig och humoristisk kille som tillsynes tar livet med en klackspark när han redan som 16-åring kör runt i en Corvette och har lätt för att få tjejer på fall. Likt Kelly plågas Steve (som sedan får veta att han är adopterad) av den ytliga relationen till sina föräldrar, hans mamma är en omhuldad tv-skådespelerska och hans pappa en skrupelfri affärsman. Han lär känna den kloke och moraliske Brandon, som snart blir hans bästa vän och rättesnöre. Steve som följer sina impulser sätter sig ofta i knepiga situationer, men då finns den bästa kompisen alltid där för att hjälpa honom.

Brandons andra nära vän genom serien är Andrea, som också är hopplöst förälskad i honom. Hon kommer från de enklaste förhållandena bland vännerna, och har skrivit sig hos sin mormor bara för att bo inom rätt postkodsområde, 90210, för att kunna gå på den bästa skolan i Los Angeles, West Beverly High. Andrea är en närmast överambitiös elev som vet att ingenting i livet kommer att komma gratis till henne, bland rikemansbarnen känner hon sig trots sitt skarpa intellekt osäker på sig själv, men har siktet inställt på att bli läkare och göra den klassresa hon drömmer om.

Den mystiske Dylan är skolans snygga ensling och ”bad boy”. När serien början är han en ensam grabb vars mamma mer eller mindre övergivit honom och vars frånvarande pappa är en affärsman som beblandat sig med den undre världen. Dylan är någonstans en godhjärtad person, men hans ensamhet för honom så småningom in i alkohol- och narkotikamissbruk liksom ett ohälsosamt intresse för vapen. Med sin farliga utstrålning fångar han förstås de unga flickornas intresse och Brenda och Kelly slåss ständigt om hans hjärta.

I början av serien har Kelly också en stor beundrare för den ett år yngre tandläkarsonen David Silver (Brian Austin Green), en musiknörd med New Order-t-shirt och pop-pins på tweedkavajslaget. Silver vill bli sedd av de äldre och coola eleverna i skolan, men dras ner av sin bästa vän, Scott Scanlon (Douglas Emerson), en kille med rötter i Texas, som uppfattas som lantlig och mer socialt apart. Så småningom vinner David läkardottern Donnas hjärta, men kommer genom sin karriär som artist och dj också drabbas av narkotikamissbrukets sorger och musikindustrins hänsynslöshet.

Donna är en katolsk och sedlig överklasstjej som lever i skugga av sina kontrollerande mamma, men hon står nära sin omtänksamme pappa. Trots sin bakgrund är Donna en ödmjuk och kärleksfull person, hon lider av inlärningssvårigheter (långt före att debatten om dyslexi och adhd tog fart i Sverige) och är ödmjuk inför att andra kan ha det svårare än hon själv i livet. Donna finner den stora kärleken i den yngre och lite bortkomne David, men det faktum att han är jude blir ett ständigt problem för hennes mamma som aldrig är nöjd med hennes pojkvänner, de är antigen för fattiga eller av fel etnicitet eller klass.

Bortsett från att Brenda lämnar serien redan efter fjärde säsongen blir karaktärerna kvar länge och ibland är det som om deras individuella problem (som missbruk) växlar mellan dem och att de hemfaller åt beteenden som inte överensstämmer med deras personligheter.

I den femte säsongen gör en av seriens mest spännande och sammansatta karaktärer, Valerie, entré och rör om rejält i grytan. Miss Malone (även kallad "Vampyrskan") har varit vän med familjen Walsh sedan hon var liten och är närmast som en syster till Brenda och Brandon (vilket inte hindrar henne från att utföra sina förförelsekonster på honom). Med sin omättliga aptit på pengar, makt och män far hon fram bland både killarna i kompisgänget och äldre karlar som kommer i hennes väg och tar precis det hon vill ha. Brandon tar henne ständigt i försvar, men Kelly har redan början ett horn i sidan på Valerie. Vartefter blir hennes lömska personlighet och destruktiva motiv begripliga, Valerie visar sig ha blivit utsatt för sexuella övergrepp av sina pappa och hennes mamma vägrar kännas vid att det har hänt.

När man i dag ser ”Beverly Hills” slås man av hur många av dess dilemman och politiska konflikter som nu också blivit en del av det svenska samhället och debatten. Tidigt diskuterar serien frågor om rättvisa kring sådant som kvoteringar till utbildningar, men också hur vardagsrasismen och samhällets strukturer slår mot minoriteter. Klassdimensionen återfinns ofta just i relation till etniska minoriteter, medan vita arbetarklassmän ofta framställs som hotfulla och oberäkneliga. Ett exempel är den kvinnomisshandlande byggjobbaren Ray Pruit (Jamie Walters) som blir tillsammans med Donna i samband med att han får en karriär som rockstjärna (på den här tiden kunde publiken skilja mellan verk och person och Walters fick genom serien en världshit med balladen ”Hold On” 1995). Han bor med sin alkoholiserade ”white trash”- mamma och är från första stund manipulativ och kränkande mot den glada och oskyldiga Donna.

Ett påfallande återkommande tema i serien är makt och sexualitet. Metoo har öppnat debatten på senare år, men under seriens gång drabbas både Valerie och Steve av sexuella trakasserier från lärare och rekryterare. Gärningsmännen hängs ut i skoltidningen eller spelas in i smyg i färd med sina ogärningar. I en säsong beskylls Steve för att ha våldtagit en annan student, hon tar sedan tillbaka sin anklagelse, men även senare i serien våndas Steve över vad som faktiskt hände emellan dem och funderar över vad som egentligen är ett övergrepp. Under en episod inleder Brandon en affär med sin sociologilärares hustru, en feministisk antropolog som predikar fri kärlek och flersamhet och kvinnas möjlighet att utöva makt genom sin sexualitet.

Vapenvåldet är ett annan ständigt aktuell amerikansk politisk fråga. Bland karaktärerna i ”Beverly Hills” är vapen något hotfullt och skrämmande. Davids vän Scott råkar skjuta sig själv när han leker med sin pappas revolver och Dylans vapenintresse är ett ständigt föremål för diskussion och oro.

Publikmässigt var faktiskt ”Beverly Hills” aldrig den överväldigande publik framgång som man i efterhand kan tro, som bäst såg lite drygt en tiondel av de amerikanska tv-tittarna serien. Däremot fick den ett betydligt kulturellt genomslag, Perry och Priestley blev tonårsidoler och Doherty och Garth blev kända namn i vart amerikanskt hem. Samtidigt var serien kontroversiell i hur den närmade sig frågor kring sexualiteten, något som inte alltid var väl mottaget i ett moralkonservativt Amerika.

”Beverly Hills” är uppbyggd kring etiska och politiska frågor som huvudpersonerna konfronterar i livet. Det leder till diskussioner och samvetskval, men i vår polariserade och uppskruvade tid är det nästan rörande med vilken oskuldsfullhet svåra frågor som abort, minoritetsrättigheter, kulturkrockar, jämställdhet och relationer diskuteras.

”Beverly Hills” är också ett njutbart popkulturellt fenomen, för den som vill gotta ner sig i ohämmad 90-talsnostalgi är kläderna, frisyrerna och musiken en stor behållning. I serien uppträder bland annat svenska The Cardigans i nattklubben ”Peach Pit After Dark” och en hel del framtida skådespelarnamn dyker upp i serien. I en säsong ser vi en ung Jessica Alba i rollen som en tonårsmamma Kelly förbarmar sig över, ett par år senare skulle hon få sitt stora genombrott i James Camerons science fiction-serie ”Dark Angel”. Hillary Swank ser vi den större rollen som Carly Reynolds, en ensamstående mamma som blir tillsammans med Steve. ”Beverly Hills” producenter tyckte att Swank var en så usel skådespelare att de snart skrev ut henne ur manuset, men redan året därpå tilldelades hon Oscar för bästa kvinnliga huvudroll i Kimberly Pierce hyllade debutfilm ”Boys Don’t Cry” (1999).

I Sverige blev serien så populär att det är svårt att tänka sig att någon svensk född i förra millenniet inte känner till den. Nya ”BH90210” som nu har Sverigepremiär på C More är en sorts metaserie där de nu betydligt äldre skådespelarna (som ingen av dem rönt någon större framgång efter "Beverly Hills") inte repriserar sina gamla roller, utan blir en sorts förhöjda versioner av sig själva.