Bildextra: 25 kvadrat i ett hus på hjul – se alla smarta lösningar i Davids och Elizas tiny house

På ett chassi till en gammal militärlastbil står ett hus av trä. Det är enkelt byggt med liggande panel, smala fönster och en skorsten. På taket finns det solceller. En provisorisk trappa leder upp till ytterdörren – som står öppen för det mesta.

– Vi har inte byggt någon permanent entré eftersom vi inte har tänkt bo kvar på den här platsen, säger David Roxendal.

Och när han säger att de ska flytta, då menar han att de ska ta huset med sig och placera det någon annanstans.

David och hans fru Eliza bor i ett hembyggt så kallat tiny house, ett minihus på 25 kvadratmeter inklusive sovloft. Huset är fullt mobilt – redo att rullas iväg när som helst.

– Vi kan flytta enkelt och snabbt om vi vill. Reglerna för vårt hus är desamma som för husvagnar.

När man kliver in genom ytterdörren förstår man snabbt att det här inte är något skrytbygge med avancerade tekniska lösningar och galna idéer. Det är praktiskt, funktionellt, avskalat och enkelt. Men vackert, med organiska material och känslan av natur bevarad. I stället för att köpa lister har David sågat isär bakar, ”skalkarna” på trädstammarna som blir över när man sågar virke, med barken kvar. I hallen hänger kläder på krokar gjorda av grenar, en hylla på väggen består av två uppskruvade sockerlådor. Återbrukstänket är genomgående.

– Inredningen är till största delen återvunnen eller lokalt producerad, lösningarna är okomplicerade och användarvänliga. Det ger ett liv som man aldrig kan skapa i en lägenhet med Ikea-inredning, säger David.

Det flyttbara minihuset står uppställt i Stjärnsund, vackert beläget intill en sjö i södra Dalarna. Här odlar David och Eliza sin egen mat och håller egna höns.

– Stjärnsund är en ekogemenskap, här bor folk som gillar att arbeta tillsammans och leva nära naturen. Vi har många utrymmen gemensamma med grannarna, som trädgårdsbod och verkstad. Så alla våra saker finns inte inne i huset.

Och apropå saker, var gör man av alla sina prylar när man flyttar till ett hus på 25 kvadrat?

– Det är en ständigt pågående process att gå igenom och sortera ut grejer som vi slänger eller ger bort. Men det är mest skönt att slippa alla saker. Och egentligen flyttade vi faktiskt till större – vårt förra hus var på åtta kvadrat!

Tanken är inte att ett minihus ska ersätta en villa, förklarar David, utan erbjuda ett annat sätt att leva, mer minimalistiskt och närmare naturen.

– Vi lever större delen av vårt liv utomhus, vi kommer mest in för att laga mat och sova.

Visst går det att dra in vatten och avlopp till ett tiny house, men David och Eliza har valt en mer spartansk livsstil, både för miljöns och ekonomins skull. De använder ett torrdass och tvättar sig i sjön, eller i ett vedeldat badkar på vintern. Var tredje dag bär de in vatten i två 25-litersdunkar som kopplas till en kran i köket via en tryckpump.

– Det är enklast möjliga. Det här systemet gör att vi inte slösar på vatten i onödan. Och vi konsumerar bara 15 liter per person och dag, det är en sjundedel av genomsnittet för en person i Sverige. Det mesta av vattnet återanvänds dessutom i bevattning.

David har byggt parets hus själv och håller också kurser för andra som vill bygga. På vintern tar han ner träd i skogen tillsammans med grannarna och flyttar dem med hjälp av häst; virket tillverkas på det egna sågverket.

– Sträckan från skog till hus blir bara några kilometer.

Huset består till 90 procent av komposterbart material – trä, ull och lera. Mycket av materialet är återbrukat.

– När naturbrädorna tar slut bygger vi av annat, säger David och visar bänkskivan i köket som är byggd av en innervägg från ett hus i närheten. Kylskåpsdörren består av virke som gick att rädda från några ruttna brädor, en vägg är en vitvaxad panel som tidigare har varit ett innertak – det är ett Blocket-fynd. Bakom arbetsytan i köket sitter en korrugerad plåt som David och Eliza fick av en granne.

– Det är praktiskt att den är magnetisk, då kan vi fästa saker på den. Köket är nästan fullstort, och så har vi gasolspis, det är lyx!

Utöver köket, den lilla hallen och sovloftet finns en gemensamhetsyta där David och Eliza äter, läser och umgås. Det är högt i tak och känns luftigt och rymligt. En liten gjutjärnskamin är husets enda värmekälla.

– Det räcker bra för ett så litet hus och vi har isolerat med fårull. Om vi hade haft direktverkande el hade det kanske kostat 3 000 kronor att värma upp huset en hel vinter.

Under soffan finns korgar för förvaring, liksom under trappan till loftet. Under trappan finns också plats för en garderob. Att bygga själv ger stor frihet att hitta lösningar som passar.

– Man är fri att skapa hela tiden, man kan komma på att man plötsligt vill ha en plattform här eller en igelkott på väggen – då fixar man det, säger David, samtidigt som Eliza kommer in i huset med ett knippe grönkål och några ägg och börjar tillaga dagens lunch.

Anna Bratt

Mer om minihus

Blev du sugen? Här kan du läsa mer och prova på att bo i minihus:

* Uthyrningssajter som Airbnb förmedlar minihus över hela världen – bland annat i Stjärnsund – för den som vill testa compact living några dagar.

+ I den amerikanska Netflix-serien "Tiny house nation" reser programledaren John Weisbarth och experten Zack Giffin över hela USA och hjälper folk att bygga specialanpassade småhus.

+ På Facebook finns gruppen ”Tiny house community Sverige” med 1 300 medlemmar som utbyter erfarenheter och delar inspiration.

+ För mängder av fantasifulla, roliga, smarta minihus, sök på tiny house på Pinterest och Instagram.

+ Kurser i tiny house-bygge hålls bland annat av David Roxendal på Stjärnsund, www.stjärnsund.nu, och på St Sigfrid folkhögskola, www.sigfrid.se