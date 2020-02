BILDEXTRA: Bryggstuga från 1700-talet blev deras nya hem: ”Vi byggde om hönshuset till kök”

Lolo och Sören Backman på Rödön räds varken att renovera eller att bygga hus.

– Vi har alltid fixat hus sedan vi träffades. Det här är vårt sjunde ställe, säger Lolo Backman när hon visar runt.

För trettio år sedan tog paret Backman över Lolos föräldragård nere vid Storsjön på Rödön. De flyttade in i bostadshuset på 260 kvadrat och började renovera medan hennes föräldrar byggde en ny villa på gården. För två år sedan styckade paret av tomten, sålde ursprungshuset och flyttade in i bryggstugan där Lolo tidigare drivit café och Bed and breakfast under tio år. En oinredd del av huset, där det tidigare var hönshus under hennes uppväxt, blev till kök och matsal. Samtidigt har dottern tagit över fastigheten och morföräldrarnas hus.

– Så vi bor här på undantag, säger Lolo Backman och skrattar.

Bryggstugan är från 1707 och på 86 kvadratmeter. Att gå från 260 kvadrat till ett mindre boende på ett plan har sina fördelar. Mindre att städa och färre fönster att putsa, menar Lolo Backman.

– Vi behöver inte så stort längre, säger hon.

Vid renoveringen rev de ut allt förutom timmerstommen. Med hjälp av två snickare la de nytt bjälklag och undergolv. Sedan har paret gjort alla renoveringar själv. Bostaden har idag kök, hall, bad- och tvättrum, tv-rum, sovrum och klädkammare. Efter att ha haft sju hus under årens lopp och spenderat otaliga timmar på renoveringar kan Lolo Backman konstatera:

– Det är roligt att hålla på, men nu känner vi att det här är det sista. Nu är vi pensionärer så vi ska inte göra något mer. Det är bara trädgården som ska fixas, säger hon och skrattar.

Så vad ska ni göra nu?

– Njuta av livet, sova på morgonen, läsa och så har jag en islandshäst att ta hand om. Vi har även en stuga i fjällen att åka till, säger hon.

En stor del med att flytta till något mindre var att säkra inför framtiden. Vid renoveringen öppnade de upp till nock i köksdelen för att få mer rymd. Alla fönster är original förutom att hönsluckan på fasaden har fått ett nytt monterat. Golven är sammanhängande utan trösklar. Förutom ytterdörren finns bara en till dörr i huset och det är in till toaletten. När det kommer besök finns övernattningsmöjligheter i två friggebodar som står i anslutning till huset förbundna via en stor trallyta. Att gå till ett mindre boende har gått förvånansvärt bra, tycker Sören Backman.

– Vi har kostat på huset men det är dottern och mågen som äger det. Vi bor kvar så länge vi lever. Till slutet, säger Lolo.

– Men vi har inte tid för det än, inflikar Sören och skrattar.

När det gäller inredning gillar Lolo Backman äldre möbler, det får inte vara för nytt och sterilt. Det ska vara hemtrevligt, men hon gillar inte epitetet släktgård. Sören lyfter fram att pärlsponten i vardagsrummet är original och att de monterat en liknande i resten av huset, förutom på en fondvägg i köket.

– Jag planerade det här i detalj innan vi flyttade in och visste exakt var vi skulle ha alla möbler. Vi har inte köpt någonting nytt, säger hon.

Matsalsbordet är från Lolos farmor fast med en lite nyare bordsskiva. Kökssoffan är från hennes mormor. Skåpen i hörnet av köket har Sören byggt av gamla fönster.

Vad är bäst med huset?

– Att det är lagom stort eller litet och så gillar jag atmosfären. Det är mysigt här. När man kommer hem känner man att det är hemma, säger Lolo och får medhåll av Sören.

– Jag har en riktig hemmakänsla här. Golvet är mörkt och tyngden är neråt. Jag tycker att det har blivit riktigt bra. Fondväggen är fantastisk och så utsikten förstås, jag tittar varje dag, säger han.

Ute på gården står en vagn som går under namnet Holken. På den lilla kuren har Sören byggt en utfällbar altan och där inne finns både bäddsoffa och kokplatta. På sommaren rullas den ner till Storsjön för sol och bad.

– Det är meningen att vi ska rassla runt här. Det har varit någonting hela tiden och det har varit kul, men nu känner vi att det är gjort. Vi har vårt drömhem, säger Lolo Backman.