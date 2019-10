Bildextra: Efter mer än sju års filmande om skidåkning i orörd snö går Kurt Skoog snart i mål

– Det har tagit längre tid. Men den har blivit mycket bättre, säger Kurt Skoog som hoppas att filmen ”Att bäras av snö” ska vara klar före nyår.

SVT villkorade sitt pengabidrag med att filmen skulle vara fullt ut finansierad. När det inte lyckades så blev det inte några pengar från den statsäga televisionen. Kurt och övriga inblandade fick bekosta det mesta själva.

Det var Micke Sundberg från Bjärme som 2012 kontaktade Kurt om att han borde göra en film om människans urspungliga förhållande till snö och skidåkning.

Upprinnelsen till detta var att det i västvärlden några år tidigare hade börjat skrivas om och publiceras bilder på de möjligen äldsta avbildningarna av människor på skidor.

Grottmålningarna i Altajbergen i nordvästra Kina som visar människor som med en stav färdas på skidor kan vara upp till 10 000 år gamla. De återupptäcktes 1981.

Under åren har Kurt och Micke Sundberg två gånger varit i Kina och filmat.

– Micke har varit väldigt drivande i det här projektet. Det är lika mycket hans film som min, säger Kurt.

När färden gått västerut till Norge har också konstnären, animatören och längdåkningsentusiasten Anna Erlandsson från Rödön deltagit, framför kameran. Bland annat har hon tillverkat skidor av gammal typ.

Hon var också med vid den andra resan till Kina.

Hur kom det sig då att pojken med lokförardrömmar i västgötska Götene på 1950-talet blev en framgångsrik dokumentärfilmare med en rad utmärkelser på internationella filmfestivaler?

Det dröjde till vuxen ålder innan tankarna på film kom och slog rot. Det var när nu 69 år gamle Kurt 1982 och 1983 gick på Dramatiska Institutet, DI.

Under den mediapedagogiska utbildningen i Stockholm fick han prova på teater, radio, foto, video och filmning.

– Det var en vändpunkt för mig. Att jag upptäckte saker som jag inte hade en aning om, som låg nära mig.

Kurt var dock redan en skapade person, som musiklärare för högstadieelever på Storsjöskolan i Östersund.

– Vi gjorde mycket grejer. Det var karnevaler och musikaler, och vi turnerade bland annat i Danmark. Och under ett par år samlades hela skolan till Månadens revy.

Utifrån bristen på replokaler för Östersundsband var Kurt med om att starta Rockhuset i Odensala i början av 1980-talet.

Under årtiondet som följde tränade, och uppträdde, där bland annat banden Clubland, Mozart and the highguys, och Zara Sorg.

Kurt som efter DI-utbildningen även börjat leda kurser i videofilmande bytte arbetsgivare till dåvarande AV-media som sorterade under kommunförbundet i Jämtlands län.

Efter en del informationsfilmer hade hans första egna film, ”Ingenting är omöjligt”, premiär hösten 1990 i Högarna. Den 28 minuter långa filmen skildrade bygdeutvecklingskooperativet Byssbon, som betyder bybon.

I den filmen finns bland annat en naturlyrisk sekvens med kajakpaddling på en stilla å som förebådade vad som komma skulle: filmer om vatten.

”Levande vatten”, om de få stammar av ädelfiskarna röding, harr och öring som finns kvar i Jämtland, hade premiär och visades i Sveriges Television 1998.

År 2002 kom ”Våtmarkernas hemlighet”, 2008 ”Vattnets själ”, och 2014 ”Markens öga” som handlar om kallkällor.

– I de filmerna hittade jag en ton, en kombination av poesi och vetenskap.

För i ungdomsåren var Kurt en fena på naturvetenskapliga ämnen och spåddes en framtid inom det området. Kunskapen sitter kvar.

I en samproduktion med ”K special” i SVT håller han också på med en timslång film om den svenske konstnären Nils Dardel som avled i maj 1943, 54 år gammal.

Den handlar varken om ”Den döende dandyn” från 1918 som 70 år senare såldes för drygt 14 miljoner kronor eller om ”Vattenfallet” som Dardel målade 1921 och som 2012 såldes för hela 24,6 miljoner.

I stället handlar filmen ”Tavlan på väggen” om de porträtt av vanliga människor som Nils Dardel målade 1940 – 1942 i Mexiko och Guatemala, och som under 1950-talet publicerades som reproduktioner i flera svenska veckotidningar.

Människor rev ut, ramade in och satte upp på väggarna i hemmen.

– För många var det första kontakten med konst, säger Kurt.

Filmen ska enligt planerna vara klar nästa höst och så småningom visas i SVT.

Kurt har flera idéer om nya filmer efter det.

– Med film kan man synliggöra sammanhang i verklighetens kaos.

Kurt gillar att grotta ned sig i olika ämnen men han framhåller också att han får träffa så många intressanta människor.

– Och så hamnar man på så roliga platser.

Han berättar om den kinesiske arkeolog han mejlade om grottmålningarna.

– Och två år senare sitter man på hans kontor och intervjuar honom!

Kurt Skoog har inga planer på att pensionera sig från filmandet.

– Men kanske blir det lite kortare projekt i framtiden.

Kommer ”Att färdas på snö” att avslöja något som inte varit känt tidigare?

– Det blir lite nytt ljus på samernas roll i skidhistorien, säger Kurt.