BILDEXTRA: Grattis Ewert Ljusberg 75 år – här är en tillbakablick till några av Jämtlandspresidentens minnesvärda ögonblick

I fjol höll Ewert Ljusberg sitt 30:e(!) tal i rad på Storsjöyrans stora scen. I tre decennium har festivalen stannat upp och festivalbesökarna samlats på Stortorget för att lyssna på den karismatiske presidentens traditionsenliga tal och sjunga med i Jämtlandssången.

Under 2020 uteblir Storsjöyran på grund av coronapandemin, men ändå finns anledning att fira. I dag fyller nämligen Ewert Ljusberg 75 år.

Hur har han då firat födelsedagen? Så här skriver nyblivne 75-åringen i ett SMS till ÖP:

”Jag har tagit det lugnt och blivit bortskämd med godsaker. Våfflor till frukost och gott kaffe med chokladpraliner. Blomsterkvastar och ett olivträd. Hälsningar i mängder från alla vänner”

Här kommer några tillbakablickar från några av Ewerts många minnesvärda tal under åren. Håll till godo:

Talet 2009

Under talet 2009 hade president Ewert Ljusberg bestämt sig för att ryta ifrån efter 20 år vid makten. Det handlade framförallt om rasismen som många samer fick utstå, som presidenten var trött på.

När folk i publiken buade efter frasen "sagolika samer” i talets inledning klev presidenten ut från talarstolen och gick fram till scenkanten:

”Jag hörde det där”, sa han och pekade ut i publikhavet. ”Till er som buade vill jag säga att vi inte har råd med er attityd längre. Hur ska vi kunna rädda planeten när vi inte kan visa respekt för varandra?”.

Under talet hade Ljusberg även en gigantisk messmörsask på scenen. Något som Fjällbrynt senare var intresserade av att köpa.

Talet 2013

Under talet 2013 kom det in en imitatör utklädd till kung Karl XVI Gustaf (som var ”hyfsat bildlik” enligt ÖP:s reporter) som bland annat sade att monarki suger och hade kommit hit för att ta över som president. (Något han senare tog tillbaka och sade att han bara ville parta med jämtarna under kvällen).

Det mest minnesvärda var dock nakenchocken i slutet av talet då publiken fick uppleva kungen och Ewert Ljusberg i så kallade mankinis.

Talet 2015

Ewert Ljusberg anlände med paraglider till stora scenen på Stortorget till tonerna av ledmotivet till James Bond och till publikens stora jubel. Sedan skalade Ewert av sig den sönderrivna och smutsiga smokingjackan och drog på sig skinnvästen innan talet inleddes. Ewert Ljusberg hyllade bland annat ÖFK och Zara Larsson.

Några fler bilder från arkiven: