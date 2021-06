BILDEXTRA: Jämtlands Stora Pris avgjordes inför hundratals åskådare

Med lättade coronarestriktioner i ryggen hade Östersundstravet i år radat upp 500 stolar utomhus framför upploppsrakan. Under speciella och kontrollerade former släpptes publiken in till sina anvisade platser och fick sedan snällt sitta kvar, med undantag för att gå på toaletten eller till kiosken.

– Det funkar helt okej, det är fantastiskt vad travet fått till det, säger Ingela Mårtensson, dagen till ära klädd i hästkostym.

– Vi har längtat något sinnessjukt efter det här. Därför ville vi göra något roligt, spexa lite och bjuda på oss själva.

Kompisen Elin Wickman, även hon utklädd till häst, har också sett fram emot att kunna gå på trav som publik, trots att det sker under mer kontrollerade former.

– Jag har längtat efter det här sedan pandemin började, men det är klart att det är lite skillnad mot hur det var förr.

Under en plötslig regnskur hjälptes Bengt och Lisa Solberger åt att, med viss möda, få på sig sina regnponchos. Hästintresset är stort i familjen och de har sett fram emot att äntligen få gå på trav.

– Vi har väntat ett år. Under tiden har jag spelat bort pengarna framför tv:n på lördagarna, berättar Bengt.

Under normala omständigheter brukar Jämtlands stora pris vara en folkfest av rang. Men i år är inget sig likt.

Även om stämningen var hög bland de enskilda sällskapen, som förväntansfullt sett fram emot fina travtävlingar, kändes det hela lite avslaget. Det lynniga jämtländska vädret, med ömsom sol, regn och blåst, bidrog förmodligen till att publiken svek och det kändes aningen glest mellan de utställda plaststolarna på travet.

Vinnare av Jämtlands stora pris blev italienaren Alessandro Gocciadoro med hästen Vernissage Grif. Restaurangerna på travområdet omfattades av ett eget regelverk gällande publik och gäster.