BILDEXTRA: Pumpor och superhjältar på välbesökt maskeradåkning: ”Det är kul och spännande”

På måndagskvällen dimmade IF Castor belysningen över rinken på Östersund Arena, klädde tränare och ungdomsledare i läskiga kostymer och bjöd in barn och unga till maskeradåkning av det mer skrämmande slaget. På isen for hemska små gestalter fram i skrik och skratt runt koner och spindelbeprydda hinder.

Med ett fast grepp i sargen stod 6-årige Leo Dahlberg för första gången på ett par skridskor. Trots synpunkter på att isen var så hal såg han ut att trivas.

– Jag tycker det är kul och spännande.

Utklädd till pumpa skrinnade 7-åriga Amelia Smolak snabbt till båset för att fylla på vätska ur ett juicepaket.

– Det är roligt och kul att ta fart och jag åker för att bli bättre, säger hon och medger samtidigt med en nick att det hela ändå är lite läskigt.

Föreningen IF Castor har gjort en extra satsning på sin skridskoskola i samarbete med Östersundshem. Bland annat har en rejäl uppsättning låneskridskor med tillhörande hjälmar införskaffats för att ytterligare sänka trösklarna för de barn och unga som vill prova på det här med skridsko- och konståkning.

– Vi ser till att det finns välslipade skridskor, bra grejor och säkra hjälmar att låna, berättar Tore Åberg, ordförande för IF Castors konståkningssektion.

Att arrangera ”Halloween-häng” i coronatider kan vara en utmaning. Men att ställa in årets maskeradåkning var aldrig aktuellt enligt Tore Åberg.

– Vi har varit trygga med att allt sker coronasäkert ute på isen. Lite tveksammare med de medföljande föräldrarna men vi har gått runt och pratat med alla om att hålla avstånd.