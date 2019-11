BILDEXTRA: Se när ett av världens tuffaste hinderbanelopp pågår i Åre: ”fortsätter eliten att hålla ett högt tempo så kommer någon att ta hem miljonen”

Spartan Ultra är ett 24-timmarslopp där deltagarna har kvalificerat sig från tidigare Spartanlopp. Deltagarna ska springa så många varv som möjligt på den cirka åtta kilometer långa banan med 25 hinder under ett dygn. Starten gick under lördagen klockan 12.00 och deltagarna väljer själva när dom avslutar under loppets gång, men sista målgång måste ske innan 13.30 på söndag.

– Det är ett tufft lopp. Vissa kommer inte hit förberedda och i dessa förhållanden sorteras startfältet ut ganska snabbt, berättar David Watson, Head of Sport Spartan.

Spartan arrangerar 250 evenemang i 40 länder varje år. 18 av dem är Ultratävlingar som kvalificerar deltagare till Spartan Ultra World Championships. Tidigare har sluttävlingen arrangerats på Island men David Watson tycker att Åre har bättre förutsättningar, trots kylan.

– Det är kallare och mer snö men mindre vind. Jag tycker att förutsättningarna är bättre men det är mer brant löpning som tar på krafterna. Banan är roligare och med rätt förhållanden tror jag att vi kommer att få se snabbare tider här.

Förutom att vara ett av världens tuffaste hinderbanelopp så ligger det även en miljon dollar i hägring för några av deltagarna tack vare deras tidigare placeringar. David Watson räknar upp fyra löpare som han tror har god chans att klara snittiden.

– Myriam Gulliot-Boisset från Frankrike, Robert Killian från USA, Ryan Atkins från Kanada och Aaron Newell från USA har en god chans. Jag tror att någon kan ta hem miljonen om banan fortsätter vara bra och inte blir isig.

Sammanlagt är det cirka 100 personer som kommit för att arbeta med loppet.

– Vi är väldigt glada över att vara här, vi älskar Åre. Det är ett av de bästa ställena vi har varit på.

Än så länge har deltagarna bara varit ute i några timmar och det är många timmar kvar som ska avverkas innan målgång.

– Vid midnatt brukar rätt många ge upp, men fortsätter eliten att hålla ett högt tempo så kommer någon att ta hem miljonen, avslutar David Watson.

Spartan Super ger de som vill testa hinderbanan möjlighet att genomföra ett varv. Det är en sträcka på cirka 13 kilometer med några fler hinder där deltagarna kan välja att starta både under lördagen 15.00 och söndagen 07.00

