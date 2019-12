BILDEXTRA: Stark, stolt och ständigt frusen – så minns vi Marie Fredriksson på de jämtländska scenerna: ”Att taket på Folkets hus fortfarande är kvar är en gåta”

9 december gick en av Sveriges mest folkkära, och internationell mest framgångsrika, artister ur tiden. I ÖP:s arkiv hittar vi bilder, artiklar och recensioner från två av Marie Fredrikssons jämtländska spelningar, som båda ägde rum i samband med hennes internationella genombrott.

När Marie Fredriksson kom till Östersund 1987 var det som en av Sveriges absolut hetaste och mest hajpade soloartister.

Hon hade släppt sin andra LP, vunnit Rockbjörnen som årets kvinnliga artist och släppt en tredje LP som även den hade fått kritikerna att smälta som smör i solsken.

Just då sålde hon fler skivor i Sverige än internationella giganter som Michael Jackson, Bruce Springsteen och Eurythmics. Och inför sin spelning på Folkets hus gav hon en intervju där hon berättade om pressen på henne som artist under en period när hela branschen drog i henne.

– Men jag kan inte undgå att bli misstänksam. Man lär sig ganska snabbt vilka människor som betyder något och med vilka man känner att det bara var ytligt, sade Marie Fredriksson då.

Efter spelningen, där 1 500 personer sett henne uppträda, var ÖP:s recensent, kanske inte helt lyrisk, men ändå mycket positivt inställd till det han bevittnat.

”Ännu doftar kärlek sjöngs till en början a capella och det hela var mycket övertygande. När Marie sjöng textraden ”vill du ha mig då” kom unisona vrålet ”Jaaa!” från 1 500 strupar.”

Den kritik han ändå lyckades uppbåda hade snarare med de råbarkade jämtarna att göra än själva framträdandet.

”Men fick trängas, knuffas i ryggen, höra det mest intima skvaller och uppleva ganska mycket som inte hade med det som skedde på scenen att göra. För Marie Fredriksson tillhör det fåtal artister man upplever bäst sittande”, skrev han.

Här kan ni läsa hela recensionen:

Ett år senare var hon tillbaka i länet och även denna gång för en spelning på Folkets hus, men tillsammans med Per Gessle i superduon Roxette, strax innan den lyfte mot de internationella stjärnorna.

”Huttrande men heta” blev rubriken i ÖP:s intervju med duon, för precis som förra gången uppgav Marie Fredriksson att Norrland egentligen var för kallt för henne.

På frågan om hon kände till någon jämtländsk musik blev svaret till en början nej, men sedan:

– Jo, vad heter dom... 220 Volt kommer väl härifrån, prickade hon ändå in till slut.

Vid laget hade Roxettes skiva sålt 250 000 exemplar och det var två rutinerade musiker som med gemensamma krafter gav ÖP:s recensent en rejäl ståpäls.

”Jag är förlorad. Hopplöst frälst”, skrev han.

”När Marie stämde upp i "It must have been love", blev jag helt knäckt.

Madonna, Houston och allt vad de största sångfåglarna heter kan flaxa all världens väg.

Det finns ingen som kan sjunga den bättre än vad hon gör och gjorde

Och nu menar jag verkligen ingen.

Jag fick gåshud. Att taket på Folkets hus fortfarande är kvar är en gåta”, skrev den lyriske recensenten.

Kort därefter slog Roxette igenom internationellt och blev internationella giganter, med slutsålda världsturnéer och listettor i många länder.

Och hur kallt det än må ha varit i Östersund under Marie Fredrikssons besök i staden och hur mycket hon än må ha plågats av den kylan, så gav hon själv ifrån sig en musikalisk värme som tusentals jämtländska fans nu kan bära med sig så länge de lever.