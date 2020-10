BILDEXTRA: Stig-Allan gör konst av spillmetall från industrin

– Jag är ingen kortspelare, säger Stig-Allan Bergman från Kullsta ovanför Hammarstrand.

Han har istället spenderat sina raster på industrin i Bispgården med att stå kvar vid arbetsbordet och arbeta med sina egna alster.

Av spillmetall och överblivna stumpar har han borrat, svetsat och slagit fram figurer och kreationer med enorm noggrannhet.

– Det är för min egen skull jag gör saker. Jag har aldrig tänkt att det ska vara till salu eller så. Jag har bara gillat att stöka på.

Med ”stöka på” menar Stig-Allan olika typer av handarbete. Han skissar. Ofta är det drömbilar och motorcyklar som växer fram i huvudet som sedan bara måste förverkligas i någon form.

På jobbet är det dock ofta han gör små figurer i storlek av en växelspakskula. Figurerna är döskallar med finurliga uttryck som ryms i handen, eller fickan. Det är nämligen där de varit placerade. På raster har Stig-Allan tagit fram sina kreationer ur byxfickan och fortsatt på sina projekt. Han har inspirerats av filmserien ”Pirates of the Caribbean” och Tim Burtons ”Nightmare before Christmas” och format piratskepp och döskallefigurer med spjuver i. Han har gett bort noggrant formade rosbuketter av plåt och gjort sin drömmotorcykel av spillmaterial.

Ibland kommer kreationerna av idéer och andra gånger av material han hittat på jobbet. Som svetsare på industrierna i Bispgården har han haft tillgång till mängder av metall som blivit över i produktionen.

– Ibland behöver man bara stå och glo på skrotbingen för att få idéer, förklarar han.

Men Stig-Allan har också målat detaljerade akvareller med kaffe som färg och lagt ner mycket tid på att skapa eftertänksamma diplom till backtävlingen Nostalgia Hill climb i Hammarstrand. Hans estetiska nerv har också fått honom att bygga mopeder och modifierat en Chevrolet helt enligt hans drömbild.

Bilen var egentligen en rishög som följde med en annan bil han köpte. Men utmaningen att få till bilen till hans drömform blev för svår att motstå.

– Av ren tjurighet var jag tvungen att få till den, när folk sa att den inte gick att få till.

Bilen besiktades 1989 efter en stor rustning och modifiering. Chassit är förstärkt och ombyggt från 4-dörrars till tvådörrars. Formerna och kromet har skapats helt efter Stig-Allans skisser och drömmar. Och den är inte bara snygg, den utför också sitt syfte. Sedan besiktningen har den varit pendlingsbil mellan Kullsta och Bispgården för Stig-Allan.

– Om det inte hade kommit snö nu så hade jag fortsatt köra den, säger Stig-Allan som istället övergått till en endast tiotal år gammal Volvo för tillfället. Men det är bara en bruksbil som inte behöver modifieras. Helst ska en riktig bil vara gjord innan 1956, enligt Stig-Allans mått. Han är engagerad i nostalgibilklubbar och gillar både formerna och ljudet från en bil av äldre modell. Han går dock inte så mycket på cruisingträffar längre.

– Det måste jag säga var bättre förr. Jag föredrar nischade träffar där det inte är nyare bilar än de från 1950-talet. Då är allt man ser trevligt. Och det låter bättre.

På hemmaplan har Stig-Allan varit engagerad i backtävlingen Hill climb uppför Kullstabacken. Veteranbilar som kämpar sig upp för branten förbi rodelbanan är ett populärt evenemang i Östjämtland som också gett Stig-Allan mycket glädje.

– Det är roligt att se bilarna användas och förarna få lite nerver.

Men när Stig-Allan tittar på bilarna kan han inte låta bli att låta tankarna vandra.

– Folk säger till mig ”du kan inte titta på något utan att bygga om det i huvudet”. Men det är ju det som är drivkraften. Jag vill skapa något eget.