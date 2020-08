BILDEXTRA: Stig in hemma hos Ellen Sundberg – i oasen hemma i Börön

Bland träd och vinbärsbuskar på en höjd strax ovanför Locknesjön bor Ellen Sundberg med sambon Anders. Ellen är uppväxt i Bjärme och har bott i området kring Locknesjön i hela sitt liv. Musikeryrket har tagit henne till många platser runtom i världen, men kärleken till bygden har alltid varit starkare än att viljan att resa här ifrån.

– Jag vet att många känner ett behov av att flytta härifrån och testa sina vingar på andra platser, men jag har inte känt så. Jag har liksom aldrig känt att jag längtat bort, förklarar hon.

Det prasslar till bland träden i dungen bakom henne. Ett gäng hönor, eller om det är tuppar, står och bökar bland mossa och ormbunkar. De är bara ett par månader gamla så man vet inte riktigt om det är hönor eller tuppar än. Ellen hoppas på hönor men några har börjat gala, vilket talar för motsatsen.

Det röda timmerhuset, eller husen, ligger utspridda på drygt 4000 kvadratmeterna. De blev tipsade om tomten av en bekant som visste att de letade efter hus i trakten, och det kändes helt rätt redan första vid anblick. Nu har de bott här sedan början av oktober i fjol.

– Allt var precis som det skulle. Den kuperade tomten, de små stugorna, all grönska och utsikt. Dessutom kom vi väl överens med kvinnan som sålde, och hon ville gärna att någon skulle bo där permanent. Innan hade det varit fritidshus, berättar Ellen.

Ellen visar upp de olika husen på tomten. Snickarboden, förrådet, gäststugan och musikstudion. De två sistnämnda tillhörde från början ett och samma härbre, men blev senare tudelade av en tidigare ägare. Ellen sparkar bort lite hönsbajs från studions trapp.

– Det är väldigt mysigt med frigående höns, men nackdelen är att de bajsar precis överallt. Och fast sitter det, säger Ellen och visar en liten grind som de satt upp framför bostadshuset farstubro som skydd.

En höna som heter Daniel står och tittar på brister ut i ett läte som låter misstänkt tupp-likt.

– Åh nej, inte du också, suckar Ellen.

Under våren har Ellen spenderat många timmar i hemmastudion. Hon har varit i full färd med att spela in sin nya skiva som kommer i höst, och 31 juli kom första singeln "Take it back".

Själva bostadshuset beskriver Ellen som en tvåa, och framöver behöver det både renoveras och byggas ut. Kaminen som är den stora värmeförsörjaren om vintrarna klarar inte riktigt år 2020s brandsäkerhetsstandard och behöver fixas. Utöver det finns det en del andra saker de vill ändra men förändringarna innebär omfattade projekt, men än så länge känner de ingen stress kring det hela.

– Det får ta den tid det tar, och upprustningar kan man göra allteftersom pengar och tid rullar in, säger Ellen.

Den avslappnade inställningen gäller även tomtens grönområden. Det finns många platser med odlingspotential och i framtiden hoppas man bland annat att få till en potatisodling.

Om man ska lita på framtidsprognoserna vad gäller den rådande pandemin talar det för en höst där mycket tid kommer att spenderas hemmavid. Även om Ellen är medveten om situationens allvar tror hon att det finns vissa lärdomar att ta med sig från den här tiden. Både att man lär sig att varva ner, men också att anpassa mer sig efter miljö och omständigheter.

– Det finns saker man inte kan bestämma över, och det är läskigt men också skönt. Människan är väldigt anpassningsbar, och man får bli kreativ i sådana situationer, säger hon.

För Ellen Sundberg tycks detta inte behöva bli någon större uppoffring.

- Jag har tur att jag föddes här där jag trivs så bra. Det är fint att älska där man bor, säger hon.