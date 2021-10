BILDEXTRA: Tillbakablick till några av Ewert Ljusbergs mest minnesvärda Yran-ögonblick

2019 höll Ewert Ljusberg, sitt 30:e(!) tal i rad på Storsjöyrans stora scen, vilket också kom att bli hans sista. I tre decennium har festivalen stannat upp och festivalbesökarna samlats på Stortorget för att lyssna på den karismatiske presidentens traditionsenliga tal och sjunga med i Jämtlandssången.

Under 2020 uteblev Storsjöyran på grund av coronapandemin, likaså 2021.

Här kommer några tillbakablickar från Ewert Ljusbergs tid som Jämtlands president till några av Ewerts många minnesvärda tal under åren.

Talet 2009

Under talet 2009 hade president Ewert Ljusberg bestämt sig för att ryta ifrån efter 20 år vid makten. Det handlade framförallt om rasismen som många samer fick utstå, som presidenten var trött på.

När folk i publiken buade efter frasen "sagolika samer” i talets inledning klev presidenten ut från talarstolen och gick fram till scenkanten:

”Jag hörde det där”, sa han och pekade ut i publikhavet. ”Till er som buade vill jag säga att vi inte har råd med er attityd längre. Hur ska vi kunna rädda planeten när vi inte kan visa respekt för varandra?”.

Under talet hade Ljusberg även en gigantisk messmörsask på scenen. Något som Fjällbrynt senare var intresserade av att köpa.

Talet 2013

Under talet 2013 kom det in en imitatör utklädd till kung Karl XVI Gustaf (som var ”hyfsat bildlik” enligt ÖP:s reporter) som bland annat sade att monarki suger och hade kommit hit för att ta över som president. (Något han senare tog tillbaka och sade att han bara ville parta med jämtarna under kvällen).

Det mest minnesvärda var dock nakenchocken i slutet av talet då publiken fick uppleva kungen och Ewert Ljusberg i så kallade mankinis.

Talet 2015

Ewert Ljusberg anlände med paraglider till stora scenen på Stortorget till tonerna av ledmotivet till James Bond och till publikens stora jubel. Sedan skalade Ewert av sig den sönderrivna och smutsiga smokingjackan och drog på sig skinnvästen innan talet inleddes. Ewert Ljusberg hyllade bland annat ÖFK och Zara Larsson.

Talet 2019 blev Evert Ljusbergs sista

Tre decennier som president. Under talet var han noga med att betona att det var kärleken till Jämtland – och inte makten – som höll honom kvar.

– Om ni någon gång kan beslå mig med att på minsta sätt hungra efter makt så är det er förbannade plikt att genast sparka mig! Men ni kan väl se till att jag får en fallskärm åtminstone, så att jag landar lite mjukt i flötgröten. Året som gått har, precis som vanligt, varit ovanligt framgångsrikt för Republiken.

Framtidsbilden han målade upp var ljus. Det var också sådana ord som avslutade talet.

”30 år. När allt kommer omkring är det ingenting. Nu siktar vi vidare, högre och högre!

Tillsammans kan vi få myrarna att blomma och Åreskutan att segla!

Framtiden är inte svår. Framtiden är vår.

Leve Jamtland!

Länge Leve Republiken!”