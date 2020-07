Bildextra: Vinrankor och åtta meter i takhöjd – Linda och Danieles passivhus bjuder på smarta lösningar och en känsla av Italien

Linda Hurtig och Daniele Balzanetti flyttade till Kännåsen från Italien 2006. Linda är uppväxt i byn och paret bosatte sig i familjens släktgård och började skissa på ett eget hus. Eftersom Daniele är arkitekt och Linda byggnadsingenjör blev det naturligt att hålla i projektet själva.

– Jag har båda gått en passivhusutbildning i Österrike så vi tänkte - ingen vågar testa det man vill testa så då måste man testa på sig själv, säger Linda Hurtig.

Juli 2011 sattes spaden i backen. Huset som är byggt med lättreglar har sprutisolering i mellan för att ta bort köldbryggor. Även fast väggarna inte är så djupa, 430 millimeter totalt, har huset ett lågt U-värde på 0,15 för hela byggnaden inklusive fönster- och dörröppningar, berättar Linda. I juni 2013 flyttade paret in med sin två barn Anna-Linea och Fiamma. Under sommaren året efter påbörjades byggnationen av ett orangeri som blev färdigt lagom till nyårsafton.

– Orangeriet var tvunget att komma till eftersom det är en del av mekanismen i huset. Det är här all förbrukad inomhusluft trycks in. Klimatet motsvarar norra Italien kan man säga. På vintern blir det aldrig nollgradigt, säger Linda och visar runt.

– Jag kommer från Italien och ville ha en stabil miljö där vi kan förlänga säsongen. Att kunna sitta här ute oavsett årstid och att ha möjligheter att odla, säger Daniele och bryter loss en tomat från den prunkande odlingen.

I orangeriet som har åtta meter i takhöjd växer en rad olika grödor. De testar mycket med fröer från Italien och det mesta som drivs upp är ätbart eller till för att locka till bin. Nu ryms här vindruvor, tomater, granatäpplen, fikon, paprikor, och olika chilisorter. Familjen är självförsörjande på vitlök och halvårsvis på mycket av det andra.

– På vintern har vi mandel- och olivträd som blommar i november, december och håller sig till slutet av januari, säger Daniele och tillägger att de i våras skördade 2,5 kilo citroner.

– När de blommade för fullt i mars och vi öppnade dörren var doften fantastisk, säger han.

På taket finns solfångare och i en slänt ute på tomten en rad med solceller. En annan teknisk lösning är att ingående luft förvärms innan den går in i huset. Från en liten bod på tomten leds luften in via fem nedgrävda rör. Ett av dessa går in i en matkällare som får en stabil temperatur sommar som vinter. De övriga rören går till ett teknikrum via ett FTX aggregat, till- och frånluftsaggregat, innan luften matas in i rummen. När luften är förbrukad leds den in i orangeriet för att ge både värme och koldioxid till växterna. Frågan är om huset blev som de tänkt.

– Ja, det blev det. Den frågan får vi ofta och det enda jag kan komma på som saknas är ett handtag på en dörr, säger Linda och skrattar.

– Jag är jättenöjd. Vi har chansat vid olika tillfällen och har inte vetet om det skulle fungera, men teorierna stämde. Främst systemet med intaget av luft, vilket har fungerat otroligt bra, säger Daniele.

Husets energitekniska lösningar med jordvärme, vattenmantlad vedkamin, solfångare och solceller kopplade till en stor ackumulatortank ger låga driftskostnader.

– Totalt gör vi av med 7 200 kilowatt på ett år inklusive hushållsel och allt. Våra solceller producerar precis under det så det blir plus minus noll på årsbasis i energi, säger Linda.

Är ni färdiga med huset?

– Nu håller vi på med att få ordning på tomten och utvecklar nya delar med att leta fler odlingsytor och att bygga nya uteplatser. För det är väl så, man blir väl aldrig klar när man har ett hus, säger Linda Hurtig.