Titta in i Åhléns nya outlet i Birsta – så blir den nya butiken: "Klipp är vår grej"

Lokalen har stått tom i en längre tid nu men på fredagsmorgonen slår Åhléns upp dörrarna till sitt outlet-varuhus nummer fyra, det nordligaste i landet.

Sundsvall/Birsta får göra sällskap med Västerås, Norrköping och Södertälje.

Åhléns Outlet är ett dotterbolag till Åhléns, en helt fristående organisation med egna inköpare.

Varuhuset är uppdelat i olika sektioner, några av dem är hon, han, barn, vardagsrum, badrum och fynd.

Varför valde ni Sundsvall?

– Det är en bra handelsstad och området är kanon. Här vill vi vara, säger Johan Björkman, försäljningschef på Åhléns Outlet.

För lite över ett år sedan stängde Åhléns i Härnösand och bra för ett par dagar sedan i Örnsköldsvik.

– Vi hade gärna funnits där men går det inte så går det inte.

Får ni det som "blir över" från Åhléns-varuhusen?

– Bara en ytterst liten del, vi köper in egna varor som vi kommer över. Vi kommer att ha märkessaker till justa priser, klipp är vår grej.

Hittills har de satsat på mellanstora svenska städer.

– Det är roligt att komma upp i landet lite. Vi vill röra om och bli lite av en snackis, ta en plats på marknaden. Det är en lagom storlek på butiken och massor med folk som rör sig i området, vi tror på det här.

Är ni klar för att öppna?

– Nej, vi har hur mycket som helst att göra. Vi väntar in en stor leverans under morgondagen och just nu rullas det in pallvis med varor. Vi kommer att jobba in i det sista.

Varuhuset ska ha tio anställda och en varuhuschef med vana från handeln i Birsta.

Chefen Maria Berglund kommer senast från Hööks men har även jobbat på Rusta, Ikea och Usports, som har legat i samma lokaler.

– Det ska bli så spännande att se hur Sundsvallsborna tar emot det här, säger Maria Berglund.

Hon är nöjd med läget, men lite orolig över att det är så få parkeringsplatser.

Nu ska alla varor packas upp, prismärkas och lokalen ska städas.

– Sen måste vi provköra kassorna så vi ser att tekniken fungerar innan öppning.

Hinner ni med er?

– Jag är helt övertygad om att vi är startklara klockan 08 på fredag, pigga och fräscha, säger en nöjd varuhuschef.

Se bildextra från Åhléns outlet nedan: