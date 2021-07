Björnangrepp mot bikupor har ökat i länet – så är läget i år

Statistik från Viltskadecenter på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, visar att björnangrepp mot bikupor i länet ökat markant under åren 2019 och 2020. Ifjol kom det in 30 anmälningar och året innan det 20, jämfört med 2018 då det kom in 5. Men det är inte siffror som man ska stirra sig blind på.

– Jag tror det är mest slumpen som gör det, vi ser sådana upp och nedgångar i län hela tiden. För ett par år sen var det samma i Västernorrland, säger Jens Frank, forskare på Viltskadecenter, SLU.

Det är en bild som länsstyrelsen i Jämtland delar.

– I år har vi inte haft några angrepp. Så det är från år till år, säger Gustav Gustavsson, naturbevakare på länsstyrelsen Jämtland.

Han vet inte säkert men tror att minskningen kan bero på flera saker, slumpen, att fler odlare fått bidrag för att sätta upp elstängsel, eller att vissa björnar försvunnit från trakten.

– Det kan vara så att de björnar som varit nära tidigare kan vara bortgångna nu, att de blivit skjutna i skyddsjakt, säger Gustav Gustavsson.

Daniel Hörnsten från Fugelsta hade tidigare en bigård men bestämde sig för att avveckla sina samhällen efter att hans odlingar utsattes för ett björnangrepp 2019, något som ÖP då rapporterade om.

Under en veckas tid kom björnen och förstörde alla hans åtta bikupor.

– Länsstyrelsen var där och satte upp ett akutstängsel. Det är som ett oranget nät med en ståltråd i, som liksom inte stoppar något, en nödlösning, säger Daniel Hörnsten.

Han hade möjlighet att söka bidrag hos länsstyrelsen för att sätta upp ett permanent stängsel men upplevde att det inte skulle vara värt det.

– Man får bidrag för materialet, men sen får man sätta upp det själv. Men ska man sätta upp det på ett sätt så att björn inte kan ta sig in så måste man ha utrustning, säger Daniel Hörnsten.

Den plats där Daniel Hörnsten hade sin bigård låg i skogen och marken var för stenig för att arbetet skulle kunna ske utan att hyra in någon. Just dessa platser är extra känsliga för björnangrepp.

– Om man tittar på vilka bigårdar som är utsatta så är det ofta så kallade utbigårdar. Sådana där det är i skogen, så att man kan utnyttja blåbär, lingon och kalhyggen. De ligger inte nära bebyggelse, säger Jens Frank.

Daniel Hörnsten kände att med de medlen han hade till handa så gick det inte att skydda hans kupor.

– Det hade kanske gått på en annan plats, säger han.