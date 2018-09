Antalet viltolyckor ökar – polisen anordnar insatsvecka

Läs också: Viltolyckorna ökar i Jämtland – rådjur och ökad trafik vållar problem: "Vill se fler viltstängsel"

Under 2017 skedde över 61 000 viltolyckor och antal olyckor under 2018 ser ut att närma sig det antalet också, skriver Nationella Viltolycksrådet i ett pressmeddelade. I Jämtlands län inträffade 1 721 olyckor under förra året, drygt 600 fler än året innan.

Detta uppmärksammas nu genom att Viltolycksrådet, där bland annat polisen ingår, anordnar en landsomfattande insatsvecka den 24-30 september med syfte att få trafikanter att bli mer uppmärksamma på att vilda djur hela tiden finns på och utefter vägarna. I Jämtlands län sker två poliskontroller under veckan, 26-27 september. En i Jämtland och en i Härjedalen.

– Viltolyckor kan drabba alla som kör på våra vägar. Här spelar fordonets storlek ingen roll, säger Lena Britz, nationell processledare i Nationella Viltolycksrådet i pressmeddelandet.

Under kontrollerna kommer informationskampanjer att genomföras med utdelning av informationsmaterial i samband med trafikkontroller, vid olika köpcentra och andra stora mötesplatser.

En speciell insats görs med information till yrkesförare som kommer med fordon från andra länder, med viltolycksremsor på olika språk.

Vad kan jag som bilförare göra?

Förbered resan och ta redan på var de flesta olyckorna har skett tidigare. På Nationella Viltolycksrådets hemsida finns statistik över anmälda viltolyckor.

– Den viktigaste insatsen som en bilförare kan göra är att vara vaksam när man är ute på våra vägar och anpassa hastigheten. Extra vaksam ska man vara från och med skymning till gryning. Det är under skymnings- och gryningstid som djuren är mest aktiva, men de kan korsa vår färdväg när som helst och var som helst t.o.m. i tätbebyggt område, säger Lena Britz.

Vilda djur enligt jaktförordningen § 40 är: björn, varg, järv, lodjur, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn. Källa: Nationella Viltolycksrådet.