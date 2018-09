Rättegång efter miljonsvinn i guldbutik – anställd misstänks ha sålt smycken och lagt pengarna i egen ficka

Läs mer: Varor för miljoner försvann från guldbutik – anställd bar smycken värda 250 000 kronor när hon greps

Kvinnan anhölls förra våren och var häktad under en kort tid. När polisen genomförde en husrannsakan i hennes hem fann de mängder av smycken och armbandsur. Det har tagit lång tid att utreda brottet, förundersökningen är mer än 2700 sidor lång.

– Den blev väldigt omfattande. Dels för det har pågått under många år och varit många transaktioner, dels var det många personer som skulle höras som hade köpt saker och betalat till henne. Sedan var det ett väldigt stort beslag som skulle gås igenom när man skulle utreda om sakerna kom från butiken och om det kommit från butiken de senaste tio åren. För det är en allmän preskriptionstid på tio år när det gäller grova brott, säger vice chefsåklagare Eva-Lena Rimér.

Rättegången kommer att pågå i tre veckor. Sjuttio personer har köpt smycken direkt av den misstänkta kvinnan som haft ansvar för butikens beställningar och leveranser av smycken. Kontoutdrag från polisutredningen visar att kvinnan har fått omkring en halv miljon kronor från privatpersoner genom insättningar och swishöverföringar. De som handlat direkt av kvinnan är inte misstänkta för något brott.

– Nej, det är de inte. De har förklarat att de trodde att de betalade till butiken.

Enligt åklagaren har den misstänkta kvinnan levt långt över sina tillgångar. Under flera års tid överkonsumerade hon för omkring 200 000 tusen kronor per år, berättar Eva-Lena Rimér. Den misstänkta kvinnan gömde ansiktet i händerna under rättegången. Hon satt bortvänd och ville inte se på åklagaren eller chefen på smyckesbutiken under förhandlingen.

– Jag kan inte förklara, återigen, det är fruktansvärt. Ni har gått igenom allt och det syns att jag har gjort så mycket fel. Jag är så fruktansvärt ledsen och besviken att jag har gjort så mot några som jag har tyckt så bra om.Kvinnan hade svårt att svara på flera av åklagarens frågor under tisdagen. Svaret blev ofta att hon inte vet, inte minns eller att hon inte hade någon förklaring till sitt handlande. Den misstänkta kvinnan återkom flera gånger till att hon varit stressad och att allt blivit fel. Hon berättade att hon ibland fått med sig smycken hem av misstag men tillade att sådant även kunde hände kollegor.

– Jag vet att det har lånats när man varit på fester eller någon gala. Jag vet inte om det har kommit tillbaka, men jag vet att det har lånats. Eva-Lena Rimér har vart åklagare i många år och hon har arbetat med flera fall där personal stulit från sina arbetsgivare.

– Då är det ofta gamla trotjänare som arbetsgivaren aldrig skulle misstänka för någonting som upptäcker att det finns en lucka i kontrollen så att det går lätt att ta saker eller pengar utan att någon märker något.

Motiven till den typen av brott kan vara många, berättar hon.

– Ibland gör de det för att de har ekonomiska problem och kanske spelar och ibland gör dem det för att de känner att de inte uppskattas tillräckligt mycket och tycker att "jag kan gott få lite mer". Det skulle jag vilja påstå att det händer lite då och då.