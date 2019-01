Lista: Allt fler viltolyckor i länet – så många inträffade i fjol: ”Kan bli riktigt otäcka”

Det är just de mörka vintermånaderna som är de mest utsatta. I januari 2018 inträffade 254 viltolyckor, ett snitt på 8,2 per dag. Månaden dessförinnan, december 2017, var dessutom ännu allvarligare. Då inträffade 305 viltolyckor.

Jimmy Norberg är trafikpolischef i Jämtland. Han säger sig inte veta exakt varför just januari och december är de farligaste månaderna, att sådan kunskap kräver en högre expertis om djurs beteenden. Dock kan han slå fast att deras rörelsemönster är en stor faktor.

– Generellt är det under den här mörka tiden som det blir fler olyckor och det har mycket med djurens vandringar att göra, säger Jimmy Norberg.

– De farligaste tiderna är alltid gryning och skymning. När vi har varit ute nu så har vi sett älg under varje pass vid skymningen.

De absolut flesta viltolyckorna som inträffar är med rådjur. Av de totalt 1460 olyckorna som rapporterades in under fjolåret var 948 med just dessa djur. Efter dem kommer älg med vilka det var 478 olyckor under 2018. Övriga siffror är mer blygsamma, men med på listan finns fem björn- och tre lodjurskrockar. Ren räknas som tamdjur och omfattas därför inte av statistiken.

När de väl dyker upp så upptäcker man oftast viltet så sent, ofta hinner man inte stanna

2018 var en nedgång jämfört med 2017 i antal olyckor, men Jimmy Norberg upplever ändå en ökning de senaste åren. Statistiken ger honom också rätt – 2010 inträffade runt tusen krockar medan det nu ligger runt 1500.

Anledningarna kan vara flera, säger Jimmy Norberg. Halt väglag kan spela in då det blir svårare att få stopp, och mycket snö kan göra att djuren får svårare att hitta mat och därför vandrar mer. Det kan också ha att göra med ökningar i fordonstrafik.

För att motverka antalet krockar jobbar polisen mycket med informationsspridning i bland annat sociala medier. Dessutom samarbetar man med Nationella Viltolycksrådet i samband med trafikkontroller. Polisen stoppar fordon, och personal från rådet kan då informera bilisterna.

Vad ska man som bilist tänka på?

– Det är väl att man är medveten om det och respekterar att det finns mycket vilt. Att man håller utkik och anpassar hastigheten. När de väl dyker upp så upptäcker man oftast viltet så sent, ofta hinner man inte stanna, säger Jimmy Norberg och fortsätter:

– Kör du på ett större vilt, till exempel en älg, så kan det bli riktigt otäcka olyckor.