Blåsvädret slår först mot Jämtlandsfjällen där den mycket hårda vinden med snöbyar drar in sent under fredagseftermiddagen. De hårda vindarna håller där i sig till lördag eftermiddag.

Härjedalsfjällen drabbas av hård vind från fredag kväll till och med lördag eftermiddag.

I övriga länet får vindarna kraft under natten mot lördag och de hårda vindarna håller precis som i fjällvärden i sig till och med lördag eftermiddag.