Blodet sprutade och tränaren befarade det värsta – nu är travstjärnan friskförklarad: “Bästa beskedet”

– Jag hade inte kunnat få ett bättre besked av veterinärerna. Vi kan börja träna honom igen. Men hästen får bestämma takten. Det får ta den tid som krävs, konstaterar en glad Oscar Berglund, Brunflo, som tränar V75-profilen, som dessutom är stallets stjärna just nu.

Starten på Romme under påskhelgen blev annars minst sagt traumatisk. Pleasure for Cash var favorit i ett av de stora loppen. Magnus A Djuse körde till ledning, men en bit in i loppet tappade ekipaget fart. Björn Goop uppmärksammade Magnus om att blodet forsade ur Pleasure for Cash näsa. Genast tog Djuse honom ur loppet. Från sidan stod Oscar Berglund och följde dramat.

– Jag såg det värsta framför mig. Blödningar efter en bristning invärtes. Jag stod nästan och väntade på att han skulle segna ner och försvinna ifrån oss. Tack och lov stod han kvar. Veterinär på banan konstaterade att han sannolikt drabbats av förmaksflimmer. Hjärtat hade slagit orytmiskt, fortsätter Oscar Berglund.

Hemfärden till Brunflo var jobbig. Dygnen efter händelsen likaså. Men hästen hämtade sig. Och har nu i tre veckor fått gå i hagen för rehabilitering och återhämtning.

Ett EKG-prov under arbete på Bergsåker i onsdags skulle ge besked: Var hästen återställd? Skulle hjärtats sinuskurva i annat fall kunna justeras tillbaks genom så kallad konvertering? Eller hade Pleasure for Cash gjort sitt som tävlingshäst?

Hästen undersöktes minutiöst. Fick sedan sladdar och elektroder monterade på sig. Selades ut under sulky. Oscar Berglund körde i tävlingsfart och bredvid följde veterinär i bil som hade medicinsk kontroll på dataskärm slag för slag hur hästens hjärta arbetade.

– Det skulle vara som ett lopp. Vi körde 2 000 meter i 1.14-tempo. Hästen fungerade normalt, berättar Oscar.

Veterinärernas besked var detsamma: Pleasure for Cash hade inget fel på hjärtat längre. Hjärtats sinuskurva hade återställt sig självt. Valacken fick friskintyg.

– En av mina bästa dagar som travtränare. Du kan vinna lopp och glädjas över det, men det här är någonting annat. Hästarnas väl och ve är alltid det viktigaste. Hemresan från Sundsvall till Brunflo gick i glädjens tecken, säger Oscar.

En som gläds över Pleasure for Cash återhämtning är även kusken Magnus A Djuse:

– Själv trodde jag på en lungblödning eller något liknande när det hände där på Romme. Då hade det tagit mycket längre tid. Men jag är förstås glad, både för hästen och kretsen kring honom, över tillfrisknandet och att det har gått snabbare än förväntat, kommenterar Djuse.

Pleasure for Cash är sju år. Han har startat 36 gånger, tagit tolv segrar och sprungit in 8212 500 kronor till sina ägare. Hästens rekord är 1,11,2/auto över medeldistans.