Blodgivare i Jämtlands län del undersökning om antikroppar i landet – så många hade haft covid-19

Det var under vecka 17-22 som det samlades in 400 prover i veckan i nio regioner: Jämtlands län, Jönköping, Kalmar, Skåne, Stockholm, Uppsala, Västerbotten, Västra Götaland och Örebro.

De första preliminära resultaten visade att 1,6 procent av alla blodgivare bar på antikroppar mot covid-19. Med andra ord, 1,6 procent av de testade blodgivarna hade vecka 17 haft sjukdomen.

Vecka 22 hade 5 procent av alla testade blodgivare antikroppar. Det skriver Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande. Myndigheten anser att provsvaren är för få för att kunna dela upp statistiken på regionerna.

Blodgivarna har varit i åldern 18-72 år.

Även överskottsblodprover från samma regioner samlas in under åtta veckor under våren. 1200 prover varje vecka. Där är siffrorna lite annorlunda. Vecka 21 så finns det antikroppar hos 6,3 procent av den studerande populationen.