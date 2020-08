Boken om Daniel Kindberg har skrivits för tidigt

Det finns ett narrativ som har grasserat i svensk offentlighet i många år nu, vi kan kalla det för sommarpratssjukan. Om hur en person kämpat sig upp till toppen, levt inför allas beundrande blickar, därefter fallit, sjunkit djupt, men rest sig igen, lite klokare och mycket mer framgångsrik än någonsin tidigare.

Östersunds FK:s kontroversiella ordförande Daniel Kindberg har med ”Mitt liv – inget försvarstal” skrivit sitt eget sommarprat utan att ha ett slut på det.

Till denna dramaturgi hör att personen ifråga kan se tillbaka med distans på det som har varit, därtill att hen tryggt har förflyttat sig från den ena bergstoppen till den andra och har den mörka dalen på säkert avstånd. Till saken hör att vi inte lika ofta får höra om dem som blir kvar i dalen.

Daniel Kindberg är kvar nere i sin dal, men han skriver som om han är på väg upp på berget igen, om än inte på toppen. Han är dömd i tingsrätten för grov ekonomisk brottslighet till tre års fängelse och till att betala skadestånd, en dom som har överklagats.

”Mitt liv” är mer än en bok om de senaste årens djupa fall för Östersunds ”starke man”. Resan med ÖFK och rättegången är ett slags kulmen i berättelsen, men det som rent berättarmässigt är bokens stora behållning är skildringen av hur Daniel Kindberg blev den person han blev, med styrkor och svagheter.

Med assistans av författaren och sportjournalisten Marcus Birro – en duo som man förstår har personkemi, även om det delade outsiderkomplexet både hjälper och stjälper detta gemensamma projekt – får läsaren möta en ung man fylld av ilska. En ilska mot en fader som svek honom, en alkoholiserad moder som han tappar kontakten med, en värld som kräver av honom att hårdna i allt för unga år.

Det är ett tämligen nyanserat porträtt av en komplex person som i ena stunden kan framstå som en översittare, i den andra som en kärleksfull beskyddare mån om sina nära och kära. Mest berörande är hur Birro/Kindberg fångat en arbetarklassens kärva manlighet utan ord för känslorna. Delar man den bakgrunden är anekdoten om hur han hjälper sin stolta morfar att gräva ett dike gripande.

”Kanske har min mörka sida, ilskan och slagsmålen, varit ett sätt att gråta. Mitt mörker slog tidigt rot och det växte sig stort.”

Ett revanschbegär och jävlaranamma föds. Daniel Kindberg är inte ensam om att drivas hårt av sådana drivkrafter, men många lyckas göra det utan att dömas till tre års fängelse.

Den arga unga mannen kanaliserar sitt driv in i Försvarsmakten, med en snabb karriär trots att han har en förmåga att hamna i trubbel. I denna del blir konturerna tydligare av en människa som inte alltid har det nödvändiga tålamodet, som inte följer de regler som alla andra spelar efter och som letar efter genvägar.

Väl på plats i Östersund, efter att ha avslutat den militära karriären, går det lika snabbt när Daniel Kindberg blir stadens visionära byggare och senare VD för Östersundshem. Han sveper in som en Carlsson i Hemsöborna, ställer allt på ända och utmanar etablerade sanningar. Med samma stora engagemang som han tagit itu med allt annat i livet tar han sig an den unga fotbollsklubben ÖFK. Visionen är galet ambitiös: Klubben ska ta sig från gärdsgårdsserien och bli en av Sveriges mest framgångsrika.

För att lyckas med det måste de ha en helt annan filosofi än andra svenska klubbar. De ska ta tillvara på struliga talanger som andra klubbar gett upp om, de ska spela ett slags socialdemokratisk fotboll där ”alla ska med”, de utmanar sig själva med kulturprojekt och ska bli bäst genom att vara ”eljest”.

Succén är total, men väl på toppen blir fallet brutalt när Daniel Kindberg döms för ekonomisk brottslighet och ÖFK:s framgångar anklagas för att vara byggda på ett ekonomiskt luftslott.

Vi lär få se flera ytterligare försök att skildra denna märkliga episod i svensk idrottshistoria.

För mig, som betraktar historien utifrån, framstår Daniel Kindbergs idrottsfilosofi som i grunden sympatisk. Men otåligheten och kompromisslösheten i genomförandet borde göra att andra klubbar springer fort åt andra hållet om en liknande ”stark man” skulle dyka upp på deras tröskel.

”Varje människa äger rätten till sin egen berättelse”, skriver Birro. Så är det, men alla berättelser har sin tid. Man kan förstå Daniel Kindbergs drift att redan nu ge sin version, men boken lider onekligen av att vara skriven i stridens hetta. Särskilt delarna med utfall mot rättsväsendet, ÖFK:s nuvarande ledning, media och människor i hans närhet som har svikit. Som mest distanslös blir Daniel Kindberg när han berättar om hur han ombeds att lämna ordförandeposten och hur han känner sig besviken att klubbens anda att ge människor både en andra och en tredje chans inte omfattar honom själv. Det är skillnad på att som ung strulig fotbollsspelare få en ny chans och att som klubbens ordförande få det med en fängelsedom mot sig.

”Inget försvarstal”, lyder undertiteln. Jag vet inte hur sanningsenlig den formuleringen är.

Boken igenom understryker Birro/Kindberg vikten av att se människor i svartvitt. Ingen är bara ljus, ingen är bara mörker. Jag tror dock att många ännu har svårt att ta ställning till nyanserna i Daniel Kindbergs person, såren är alltför färska. Den fråga som griper tag i mig under läsningen är hur samhället ska kunna välkomna människor igen som har fallit. En fråga som har varit aktuell under senare år inte minst under #Metoo. Skuld går att betala av, men en skamkultur är mer svårhanterlig.

Historien om Daniel Kindberg och ÖFK har stoff till en sportbok i klass med Buzz Bissingers ”Friday night lights”. Då med Daniel Kindberg som given huvudperson, om än inte som berättare med tolkningsföreträde. Vi lär få se flera ytterligare försök att skildra denna märkliga episod i svensk idrottshistoria.

LITTERATUR

Daniel Kindberg, berättat för Marcus Birro

”Mitt liv – inget försvarstal”

(Ekerlids förlag)