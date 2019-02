Thailands Joey Tempest bor i Bollnäs: "Ingen här vet vilken rockstjärna han är"

Britt-Marie Bergman Saengkhamchu, som är gift med trummisen Chanin "Ging" Saengkhamchu sedan 13 år tillbaka, jämför de thailändska rocklegendarerna med det svenska bandet Europe.

Det nydanande rockbandet The Olarn Project grundades av gitarristen O-Larn Promjai i mitten på åttiotalet. Deras första album February 2528 blev en omedelbar hit.

– The Olarn Project var det första bandet som spelade hårdrock i Thailand. Jag var också den första i landets historia att spela med dubbelpedaler. Innan det hade vi inte dubbelpedaler i Thailand, berättar Ging Saengkhamchu på engelska.

Några år efter succén hoppade Ging av för att spela i Japan. The Olarn Project, som fortfarande är aktivt, har sedan dess funnits i olika konstellationer, ändå föredrar fansen bandets fem originalmedlemmar.

– Oavsett vad de gör så vill folk ändå ha ursprungsvarianten. Den där originaluppsättningen är mycket större än vad bandet är i dag. Att lyckas samla de här personerna till konserten i Bangkok är en stor grej, säger Britt-Marie Bergman Saengkhamchu.

Ging och Britt-Marie sitter tillsammans vid köksbordet i hemmet i Herte utanför Bollnäs. Det finns inte bara musik i trummisens liv, utan också som synes kärlek.

Britt-Marie hade bott i Thailand i fem år när hon och Ging träffades år 2003. Hon och en vän skulle besöka favoritpuben i Karon när hon hörde Ging trumma för första gången.

– När vi går in säger jag "Nu är det något fel, det låter alldeles för bra". Där bakom satt det en liten och jädrigt glad typ och trummade, säger Britt-Marie och fortsätter:

– När det var paus gick jag fram till honom och sa "Du är utan tvekan den absolut bästa trummisen jag någonsin har sett i Thailand". Då svarade han "Thank you very much". På den vägen är det. Ibland är det enkelt, säger hon och ler stort.

Då kunde hon aldrig ana vilken stor rockstjärna Ging var i Thailand.

När originalmedlemmarna i The Olarn Project återförenades för första gången frågade Ging om Britt-Marie ville följa med för att "göra en pr-grej" i Bangkok.

– Jag hade ingen aning om vem människan var, förutom att han var en bra trummis och väldigt trevlig. Så kommer jag upp och möts av fyra, fem meter höga affischer på Ging. Det var liksom tv, radio och hela faderuttan. Då sa Ging "Oh, we were very popular before". Ja, jag ser det, säger Britt-Marie och skrattar.

Det är nu över 30 år sedan som The Olarn Project slog igenom och 40 år sedan som Ging började trumma professionellt.

Den största händelsen i hans karriär är också den mest minnesvärda. I juli 1991 var de förband åt Deep Purple på National Stadium i Bangkok.

– Vi spelade på samma scen som världsstjärnor. Det var väldigt kul för det var 20 000 personer i publiken, berättar Ging Saengkhamchu.

Men nu är det Ging och The Olarn Project som kommer att vara i blickfånget. Den nionde februari går flyget ner till Thailand. Där väntar ett stort pådrag med pressfotograferingar och tv-intervjuer för att marknadsföra legendarerna inför deras troligtvis sista spelning någonsin.

– Det har gått 30 år, och vi är fortfarande populära. Våra låtar är fortfarande hitlåtar. Folk pratar om det här, säger Ging.

Britt-Marie och Ging lämnade Thailand för sex år sedan och sålde huset i södra Phuket för drygt ett halvår sedan. Hon skulle kunna tänka sig att flytta tillbaka till Thailand senare i livet men inte han, han fullkomligt stortrivs i Sverige.

– Jag gillar att Sverige har ett bra system, det är tryggt. Jag älskar också vintern, den är vacker. För mig är det som ett paradis här. När jag åker till Thailand saknar jag Sverige, säger Ging.

I Sverige har Ging startat det thailändska rockbandet Siam Rock. Bandmedlemmarna är utspridda över hela Sverige och de spelar rock och pop tillsammans nästan varje månad, på allt från privata fester till thaifestivaler.

– I Sverige finns det massor av thailändare som älskar att festa. Sanuk betyder kul, och de vill ha kul. Thailändare kan åka 20 mil för en bra fest, berättar Britt-Marie.

I husets källare har Ging Saengkhamchu ett klassiskt och ett digitalt trumset. Här tillbringar han många timmar varje dag för att öva inför den stora reunion-konserten den 16 mars.

Hur länge tror du att du kommer att fortsätta spela?

– Jag kommer att trumma tills jag inte har någon kraft att hålla upp mina trumpinnar, säger Ging Saengkhamchu och skrattar.