Började som praktikant 2016 – nu är Marcus Persson en av många som får lämna ÖFK: ”Önskar att man fått vara kvar”

Marcus Persson, 21, hade tidigare drömt om att en gång få jobba i en fotbollsförening. Efter att ha praktiserat under våren och hösten 2016, samt våren 2017, var det därför med stor glädje han fick jobbet hos ÖFK samtidigt som klubben skördade sina allra största framgångar i Europa League.

Han anställdes till en en början som ekonomiassistent, men arbetsuppgifterna utökades successivt och så småningom fick han även titeln som biljettansvarig.

– Jag kom in direkt i hetluften och fick vara med om ett jäkla roligt äventyr. Men det tog tyvärr slut, säger Persson.

Anledningen till att Persson nu lämnat ÖFK har att göra med de förhandlingar, som i dag slutfördes, om nedskärningar av personal som klubben tvingats göra på grund av det ekonomiska katastrofresultat som gjordes under 2019.

– Det är tråkigt att, vi eller de, jag vet inte hur jag ska säga, hamnade i den situationen man hamnade i efter Europa League när man hade de här miljonerna.

Under fjolåret kom flera rapporter om hur pengarna som spelats in under tidigare framgångar försvunnit i rask takt. I slutet av oktober sa nye vd:n Lennart Ivarsson att ÖFK behövde skära ner på personalsidan och en månad senare berättade han att man inlett fackliga förhandlingar om att säga upp 13 tjänster.

– Eftersom man ändå jobbat där sedan 2017 och gjort praktik innan och gått säkerhetsutbildningar med mera, så önskar man givetvis att man hade fått vara kvar, säger Persson.

Marcus Persson var själv en av de som satt med som facklig representant och medger att det inte varit med samma positiva känslor som han gått till jobbet med som under tidigare år.

– Det har varit svårt för man har inte fått så mycket information själv. Man har oftast fått läsa i tidningarna om vad som händer. Men samtidigt kan man inte ge upp, så för min del har det bara varit att köra på och försöka komma tillbaka till där vi en gång var.

Hur skulle du beskriva förhandlingarna?

– Det har väl såklart varit svårt, det är aldrig roligt för någon när det är varsel på gång. Men samtidigt tycker jag att arbetsgivaren varit svår.

Kan du ge något exempel?

– Det som har varit svårt är att vi från Unionens sida kräver att få svar på en fråga och vi ska få återkoppling till det vid nästa möte. Då har det slarvats med det vissa gånger och vi har inte fått någon återkoppling. Man har fått vänta ännu en vecka till nästa möte.

Joakim Jansson har varit facklig företrädare under hela förhandlingen och stämmer in i det som Persson säger.

– Vi har flertalet gånger från Unionens sida önskat en rak och ärlig kommunikation från arbetsgivaren med ständig information till alla i föreningen, men där tycker vi inte att han (Ivarsson) har uppfyllt det. Det har varit många frågor och funderingar från våra medlemmar som vi inte kunnat svara på.

Lennart Ivarsson har viss förståelse för kritiken.

– Det är alltid så att man kan kommunicera bättre, men vi ska samtidigt ha respekt för att vi under förhandlingens inte kan gå ut med information som inte är säkerställd. Det är det svåra i en sådan här process. Alla som kan tänkas bli berörda vill naturligtvis ha information om var man står, men eftersom vi ligger i en förhandling kan vi inte gå ut med det, säger ÖFK:s vd.

Men till slut orkade inte Marcus Persson vänta på att förhandlingarna skulle ta slut och tog i stället saken i egna händer.

– Jag slutade sista februari. Så jag gjorde klart mitt lite tidigare för att ta chansen att hitta ett nytt jobb. Det var kanske lika bra att testa vingarna med något nytt.

Men även om det var med besvikelse han lämnade föreningen kommer han fortsätta att stötta och följa ÖFK.

– Ja, jag har årskort och kommer fortsätta gå på alla hemmamatcher och förmodligen åka på några bortamatcher. Jag lämnar varma känslor för klubben ändå och hoppas att vi kommer tillbaka till där vi hör hemma.