Borlänges segersvit fortsätter mot ÖIK: ”Hade jag ingen koll på”

Trots att ÖIK var spelförande under stora delar av matchen var det Borlänge som återigen kunde gå segrande ur matchen efter straffläggning. Det innebär att Borlänge vinner samtliga matcher mot ÖIK under säsongen innan kvalspelet till allsvenskan drar igång under våren.

För ÖIK-tränaren Kjell-Åke Andersson är det inte något han lagt någon energi vid, eller ens visste om.

– Det hade jag ingen koll på. Om man kollar på matchen idag tycker jag definitivt inte vi hade det tufft mot dem. Jag tycker vi är spelförande. Sen är Borlänge ett bra hockeylag, det vet alla.

Däremot har Borlängetränaren Stefan Gustafsson full koll på den statistiken, och konstaterar glatt att det brukar bli bra matcher mot ÖIK.

– Det började lite redan förra året tycker jag. Det har varit roliga matcher mot Östersund. Det är tufft och det är hårt. Det händer saker där ute och det är känslor i det.

– Det är tajta matcher målmässigt men på något sätt passar det oss att möta Östersund. Men det är ett bra lag, absolut. Nu har det varit till våran fördel, men det kunde kanske lika gärna vara åt andra hållet.

Dagens match svängde en hel del åt båda håll men stora delar av matchen var det ÖIK som förde spelet. Borlänge visade samtidigt styrka i inledningen av andra perioden, och fick resultat med två snabba mål.

– Jag tycker vi börjar matchen fantastiskt bra, och vi ska ju leda med något mål till naturligtvis. Sen har vi har en dålig period i andra, jag vet inte om vi tycker att vi är så mycket bättre i första så att vi liksom slutar att jobba färdigt, säger Andersson och fortsätter:

– Sen tycker jag ändå att vi kommer in i det igen. Vi har ju lägen, och det ska inte behöva balansera på en studspuck så det blir förlängning. Vi ska ju ha avgjort.

Som du säger, det blir en liten scenförändring i inledningen av andra perioden och Borlänge tar en stund över spelet helt och hållet...

Jag tycker absolut inte de tar över helt och hållet, avbryter Andersson.

– Jag vet inte vad skotten är, men vi skjuter ju dubbelt så mycket som dom. Men vi har en sämre period. Och man blir hårt straffad då.

Stefan Gustafsson medger att man var hårt pressade emellanåt.

– Jag tyckte stundtals var de bättre än vad vi var och stundtals var vi bättre än dem. Det var lite olika skepnader.

– De vinner ju skotten överlägset i första, och det är inte bara i skotten heller, hela agerandet vi pratade om innan fick vi inte ut i första perioden. Det blev mer att överleva första och sen tog vi steg i andra tycker jag.

Han är stolt över att laget kunde komma ut med flaggan i topp, framförallt med tanke på den tunga period man har bakom sig och det lite luriga tabelläget. Och inte minst att man vände ett underläge.

– Jag tar med mig styrkan att kunna komma tillbaka. Vi har haft väldigt många matcher i år där vi har haft ett underläge i sista perioden, men vi har inte kommit dit. Det är jäkligt starkt att vi kan göra trean och reda ut det.

ÖIK är inne i ett intensivt spelschema och Andersson hinner därmed inte spendera mycket tid på att sitta och sura.

– Det är klart att man är besviken. Men man har inte tid att sitta och tycka synd om sig själv nu, utan det är hem och jobba så laddar vi för match på torsdag igen.

Östersunds IK–Borlänge 3–4 efter straffar (1–0, 1–2, 1–1)

Första perioden: 1–0 (09.54) Elias Bjuhr (Carl Skärström, Lucas Byhlin)

Andra perioden: 1–1 (04.20) Emil Lind (Patrik Elfsberg, Olle Strandell), 1–2 (06.37) Patrik Elfsberg (Robin Höglund, Oliver Erixon), 2–2 (11.34) Felix Lidgren (Kasper Elo, Linus Rotbakken)

Tredje perioden: 3–2 (8.51) Kasper Elo (Jonas Emmerdahl, Linus Rotbakken) 3–3 (14.16) Oliver Erixon (Ludvig Östman, Isak Garfve)

Straffmål: Mikael Hansson

Skott: 44–23

Domare: Thomas Öberg