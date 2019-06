40-talshus på 74 kvadratmeter sålt i Ulvkälla, Sveg – priset: 400 000 kronor

Juni

► 22 juni: Midsommaryra på Trätojordsbacken

Återuppstånden folkpark i Hammarstrand

Artister: The Boppers, Musikpolisen, Martinez och Mannerz

Mer info: facebook.com/tratojordsbacken

► 22 juni: Dolly Style i cirkustält

Cirkus Brazil Jacks tält på Yrancampingen vid Storsjöns strand

Artister: Dolly Style

Mer info: dollystyle.se

► 22 juni: Wolf Lake Festival

Gratis musifestival i Ulvsjö, Bräcke kommun. Arrangeras i samarbete med Folkuniversitetet.

Artister: Dead North, Spitfire Hurricane, The Ju Ju Boys, Norrlänningar med attityd, med flera

Mer info: facebook.com/WolfLakeFestival

► 23–28 juni: Musikdagarna

Traditionell musikvecka som erbjuder konserter på lunch- och kvällstid i Frösö kyrka, Hornsbergskyrkan och Sunne kyrka.

Artister: Höga Kusten Vokalensamble, Eriks Psalmkvartett, Pardon My French, Kongero, Johan Boding med flera

Mer info: svenskakyrkan.se/frososunnenordero

Juli

► 5 juli: Hjelle & Ormarna på Captain Cook, Östersund

Artister: Hjelle & Ormarna samt El Parador

Mer info: billetto.se

► 4–6 juli: Björnfesten i Sveg

Storöns Folkpark.

Artister: Jens Persson, No Comments och Svenne Rubins.

Mer info: facebook.com/bjornfesten

► 5–6 juli: Kluksfestivalen

Artister: Christer Halvarsson, The Happy Ones, Avtonat, P-Danjelsa & Röttran, Alkoholisten och Avrådan, Flator med felor, A choir of ghosts, Markus Ernehed och Fredrik Björns med flera

Mer info: kluksfestivalen.se

► 6–7 juli: Fjällsjömarknan i Backe

Årlig hemvändarhelg på Stenhammaren.

Artister: No Comments, Johan Alander och Magnus Schönberg.

Mer info: fjallsjomarknan.se

► 7 juli: Sommar-”artut”

Underhållning på Restaurang Viktoria i Östersund varje söndag i juli.

Artister: Sjöbergs blandning, Great Lake Stompers, Gunnel and the boys, Swingtime

► 9 juli: Kingen i Döda Fallet

Kingen Karlsson bjuder på rock'n'roll vid vridläktarens scen.

► 11–14 juli: Dundermarknaden, Strömsund

Marknad, folkfest och hemvändarhelg

Artister: Peace Conspiracy, Flawapawa, Samir & Viktor, Eva Eastwood, John Lindberg Trio

Mer info: dundermarknad.se

► 12 juli: Mylthsylth Americanafestival

Hembygdsgården i Torsäng, Gällö

Artister: Ellen Sundberg, John Edwin, Markus Ernehed och Fredrik Björns

Mer info: facebook.com/mylthsylth

► 15–21 juli: Härdalsyran i Lillhärdal

Årlig festvecka.

Artister: Smith & Thell, Anna Bergendahl, Moderna Tider, med flera

Mer info: hardalsveckan.se

► 19 juli: A Choir of Ghost på Jazzköket

Mer info: jazzkoket.se/scenen

► 19 juli: Stenbrottet i Marieby

Rock´n roll på stenhällarna. Ta med egen stol.

Artist: Linda Gail Lewis

Mer info

► 26 juli, Sveg Summerfest

Storöns folkpark

Artister: Snake Tongue, Hack i skivan, The Manics

Mer info: Facebook: Sveg Summerfest 2019

► 26–28 juli: Västgård Game Fair

Lantlivs- och vildmarksmässa i Kall, 5 mil nordväst om Åre.

Artister: Billy Opel, Steve ‘n’ Seagulls, Atomic Swing, Smalare än Thord, Ödemarksjägarn, Hellre än Bra, Eloge och Mickeys.

Mer info: vastgard.se/gamefair

► 28 juli–1 augusti: Smalare än Thord

På Marité i Östersund

Mer info: smalare-thord.nu

Augusti

► 2–3 augusti: Storsjöyran, Östersund

Artister: Mando Diao, Veronica Maggio, Primal Scream, Rival Sons, The Hives, Miriam Bryant, Albin Lee Meldau, Pussy Riot, Hank Von Hell, Little Jinder, Z.E, Mares, Bo Sundström, Ozzy, Reyn, med flera

Mer info: yran.se

► 9–11 augusti: Musikdagar på Sommarhagen

Artister: Jorun Olsson, Adrian Jones, Stefan Vidmark, Stephanie Wendt, Bengt-Eric Norlén, Lena Moén, Jan Löfgren, m fl

Mer info: sommarhagen.com

► 11 augusti: Surfkrysset

3 musikakter, 1 musikkryss, Surfbukten

Artister: John Edwin, Coldshine, Aletheias Döttrar

Mer info: Facebook: Surfkrysset

► 14 augusti: Whitney Rose på Storsjöteatern

En kväll fylld med kvinnlig countrykraft. Studioscenen.

Artister: Whitney Rose och Halm

Mer info: billetto.se

► 22 augusti: Pat Reedy & The Lontime Goners

Captain Cook i Östersund förvandlas till en Honky Tonk-bar

Mer info: billetto.se

► 24 augusti: Logrock 2019

Storöns Folkpark i Sveg.

Artister: Kingen, med flera

Mer info: logrock.se

Listan är inte heltäckande utan ett axplock av alla musikfester som länet har att bjuda på i sommar.